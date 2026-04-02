В четверг в Латвии будет ярко светить солнце, местами на побережье возможен туман, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Сохранится слабый ветер, в Курземе будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, однако местами на побережье она не превысит +5 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13 градусов, более прохладная погода сохранится у моря.

Влияние антициклона уменьшится, атмосферное давление понизилось до 1017–1019 гектопаскалей на уровне моря.