Юрмальская дума за выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действует новая цена, собрала 1 128 235 евро, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Доходы от выдачи пропусков на въезд в Юрмалу в январе и феврале 2025 года, когда цена пропуска составляла три евро, достигли 946 052 евро. В свою очередь, в этом году за аналогичный период эта сумма составила 1 128 235 евро.

В то же время самоуправление отмечает, что в январе и феврале 2026 года клиенты, которым предоставлены пропуска с освобождением от платы или льготой, составили 23% от общего числа.

Как уже сообщалось, в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с трёх до пяти евро.

Согласно изменениям в обязательных правилах, дневная плата за въезд увеличена с прежних трёх до пяти евро. В свою очередь, цены на долгосрочные пропуска примерно удвоены — с десяти до 20 евро за недельный пропуск, с 31 до 60 евро за месячный, с 55 до 100 евро за пропуск сроком на три месяца.

Полугодовой пропуск теперь стоит 180 евро вместо 107 евро, а годовой — 270 евро вместо прежних 180 евро.

Изменён и порядок оплаты: в автоматах оплаты дневного пропуска нельзя будет расплатиться наличными, только банковской картой. Сохранена возможность оплаты наличными в здании администрации Юрмалы на улице Йомас 1/5 в Майори.

Руководство думы в качестве главного аргумента повышения цен назвало необходимость снижения интенсивности движения. Против изменений выступила оппозиция, допуская, что повышение цен негативно скажется на притоке туристов и, соответственно, на местных предпринимателях.

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, интенсивность движения в Юрмале в последние три года остаётся стабильно высокой: в 2024 году было зарегистрировано 4,4 миллиона въездов, с 1 апреля по 30 сентября 2022 года — 4,3 миллиона, за аналогичный период 2023 года — 4,5 миллиона.

Пропуск необходим для въезда в зону особого режима — участок от моста через Лиелупе до Вайвари. Он не требуется при передвижении по другим территориям Юрмалы, если не пересекается указанная зона.

Освобождение от платы или льготы сохранятся для жителей Юрмалы, владельцев недвижимости в городе, членов их семей, студентов и родителей школьников в Юрмале, работников определённых отраслей, юридических лиц в определённых сферах деятельности, многодетных семей, лиц с инвалидностью, пациентов медицинских учреждений, заключивших договоры о сотрудничестве с самоуправлением Юрмалы, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы действует с 1996 года. Собранные средства направляются на развитие туристической и курортной инфраструктуры, включая благоустройство прогулочных и зон отдыха, а также содержание пляжей.