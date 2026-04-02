Ночью во многих местах сохранится ясное небо, на побережье и в других частях страны с запада образуется туман. При слабом ветре температура опустится до +1...-4 градусов.

День ожидается довольно солнечным, с увеличением облачности с запада. Небольшой дождь ожидается в Курземе во второй половине дня и в центральной Латвии вечером.

В пятницу будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +9...+14 градусов, на побережье температура составит около +5 градусов.

В Риге солнце будет перемежаться с облаками, вечером в пятницу возможен дождь. При слабом ветре ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, в пригородах будет -1...-3 градуса. Днем потеплеет до +12 градусов.