Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И солнце, и туман, и дождь - какую погоду синоптики ожидают в пятницу 0 301

Дата публикации: 02.04.2026
LETA
Изображение к статье: И солнце, и туман, и дождь - какую погоду синоптики ожидают в пятницу

Ночью во многих местах сохранится ясное небо, на побережье и в других частях страны с запада образуется туман. При слабом ветре температура опустится до +1...-4 градусов.

День ожидается довольно солнечным, с увеличением облачности с запада. Небольшой дождь ожидается в Курземе во второй половине дня и в центральной Латвии вечером.

В пятницу будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +9...+14 градусов, на побережье температура составит около +5 градусов.

В Риге солнце будет перемежаться с облаками, вечером в пятницу возможен дождь. При слабом ветре ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, в пригородах будет -1...-3 градуса. Днем потеплеет до +12 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео