На Страстную пятницу в Латвии ожидаются переменные погодные условия — и солнце, и местами дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Утром небо будет облачным, но после восхода солнца постепенно прояснится, и во многих местах выглянет солнце. Местами в прибрежных районах в первой половине дня сохранится туман и дымка.

Во второй половине дня количество облаков постепенно увеличится, местами в западных и центральных районах ожидается дождь.

Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, воздух прогреется до +9...+13 градусов, на побережье будет прохладнее — там +3...+8 градусов.

В Риге облачность будет переменной, день пройдёт без существенных осадков. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха составит +10...+12 градусов.