В Латвии из-за роста цен на топливо 23% жителей сократили использование личного автомобиля, сообщили агентству ЛЕТА в банке Citadele со ссылкой на проведенный опрос.

Существенных изменений в поведении общества пока не наблюдается, отмечают в банке. В целом 51% респондентов указали, что их привычки не изменились, тогда как 7% начали создавать дополнительные запасы топлива.

Опрос показывает, что мужчины чаще, чем женщины, начали экономить, сокращая объемы поездок — соответственно 27% и 20%. Различия наблюдаются и между возрастными группами: например, жители в возрасте 30–39 лет чаще сокращали поездки (29%).

В то же время в возрастной группе 40–49 лет преобладает стабильность — 56% представителей этой группы не изменили свои привычки.

Регионально наиболее выраженные изменения поведения наблюдаются в Латгале, где 31% жителей указали, что стали меньше ездить на личном автомобиле — это самый высокий показатель в стране. В Риге и Курземе сокращение поездок встречается реже — около 20%.

Главный экономист банка Карлис Пургайлис поясняет, что происходящее в Ормузском проливе уже не воспринимается как краткосрочный шок на нефтяном рынке. Конфликт на Ближнем Востоке рассматривается как гораздо более широкий риск, который одновременно влияет на цены на топливо, инфляцию, доступность энергоресурсов, а также на замедление экономического роста или даже вероятность стагфляции в Европе.

На нефтяных рынках это уже отражается — цена Brent в последние дни держится выше 100 долларов США за баррель, и рынок все больше закладывает сценарий, при котором при длительных перебоях цены могут вырасти еще выше, отметил экономист.

По словам Пургайлиса, если рост цен на энергию будет все сильнее влиять на инфляцию в еврозоне, Европейский центральный банк может быть вынужден принять меры — если из-за подорожания топлива начнут расти и другие цены и зарплаты, может последовать более жесткая денежно-кредитная политика.

Он добавил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) даже при сравнительно умеренном сценарии уже ухудшила прогнозы роста и повысила инфляционные ожидания из-за нарушений на энергетических рынках. Рост экономики еврозоны в 2026 году оценивается примерно в 0,8%, и более длительные потрясения на энергетических рынках могут еще сильнее его замедлить, одновременно повышая инфляцию. По словам Пургайлиса, это указывает на классический сценарий с более медленным ростом и более высокой инфляцией, то есть риск стагфляции, который в ближайшее время может стать одной из главных проблем европейской экономики.

Опрос жителей банк провел совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija в марте 2026 года, онлайн опросив более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.