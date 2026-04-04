В конце прошлого года в Латвии насчитывалось 214 283 взрослых, которым была установлена инвалидность, свидетельствуют данные Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности.

Из них 116 570 женщин и 97 713 мужчин.

Наибольшее число - 94 600 человек - имеют третью группу инвалидности. Еще 93 832 человека имеют 2-ю группу инвалидности и 29 239 человек - 1-ю группу.

Первая группа инвалидности присваивается, если инвалидность очень тяжелая и потеря трудоспособности составляет 80-100%, вторая группа инвалидности присваивается, если инвалидность тяжелая и потеря трудоспособности составляет 60-79%, и третья группа инвалидности присваивается, если инвалидность умеренная и потеря трудоспособности составляет 25-59%.