В Латвии сохраняется характерная для весны переменчивая погода: в начале недели будет ветрено с большим количеством осадков, а с середины недели погода станет спокойнее, суше и временами более солнечной. Хотя по ночам продолжатся слабые морозы, днем температура постепенно начнет повышаться. Будет преобладать ветер западного и северного направления.

В понедельник ожидается преимущественно облачная и ветреная погода. Ночью в центральных и восточных районах пройдут дожди, а утром Курземе достигнет новая зона осадков, которая принесет дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +1…+4 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного с порывами до 15-19 м/с, на побережье - до 20-23 м/с. Днем на большей части территории продолжатся дождь и мокрый снег, а температура повысится лишь до +2…+7 градусов.

Во вторник сохранится пасмурная и влажная погода, осадки ожидаются на большей части территории. В течение дня западный, северо-западный ветер сменится северным и местами усилится, особенно в прибрежных и западных районах, где в порывах будет достигать 15-19 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+4 градуса, днем - от +4 до +6 градусов.

В среду погода станет спокойнее и останется такой до конца недели: временами ожидаются прояснения, во многих местах выглянет солнце. В ночь на среду на востоке возможны небольшие кратковременные осадки, но затем под влиянием антициклона будет преимущественно сухо. При умеренном ветре в основном северного направления ночью температура местами опустится ниже 0 градусов, а днем во многих районах воздух прогреется до +6…+11 градусов.