Несчастье произошло в многоквартирном доме на ул. Баускас, 15. Взрыв был вызван действиями мужчины, проживавшего в квартире на пятом этаже этого дома. Он пытался самовольно подключиться к газопроводу.

В тот день погибли два человека - сам квартиросъемщик и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", который в тот момент приехал в здание на вызов. Сразу после взрыва все жильцы дома эвакуировались.

Пострадавшее от взрыва здание сейчас похоже на капсулу времени: в некоторых квартирах до сих пор остаются открытыми окна, в одной из лоджий еще видна украшенная новогодняя елка и другие вещи. Вокруг дома валяются осколки стекла и другие обломки от взрыва. В настоящее время здание окружено забором с указанием на то, что доступ в него запрещен.

Сейчас идет подготовка к установке конструкций для безопасного проникновения в дом. У жильцов там осталось все имущество, за которым до сих пор невозможно сходить. После установки конструкций для безопасного проникновения внутрь здания первыми туда войдут специалисты по строительству и полицейские, чтобы оценить опасность и продолжить оценку повреждений здания.

"Мы подождали, чтобы вообще увидеть, что произошло, и мы не знаем, что там сейчас", - говорит старший по дому Андрис Виксе.

В начале февраля на основании заключения сертифицированного строительного эксперта пострадавший при взрыве дом был признан технически подлежащим восстановлению. Виксе добавил, что мнения о судьбе дома разные и консенсуса ждать не стоит. Заключение строительного эксперта его не удивило - ведь технически восстановить можно все что угодно.

"Вопрос в цене и времени. И в желании. Я ни секунды не думал, что надо сносить - и все. Мы и не можем себе этого позволить. Многие не могут - просто заплатить за снос и остаться без ничего", - говорит Виксе о возможной судьбе здания.

Руководитель Латвийской ассоциации строителей и директор Рижского строительного колледжа Нормунд Гринбергс уверен, что можно доверять заключению строительного эксперта о том, что здание подлежит восстановлению.

"Взрывная волна пошла вверх и на один этаж ниже, конечно. Но еще ниже - видимо, нет. Если нужно что-то восстановить, то именно это локальное место взрыва. Остальной части здания никаких повреждений не нанесено", - считает Гринбергс.

Однако он критикует то, что место повреждений не было изолировано от влияния погоды.