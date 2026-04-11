В Латвии и за ее пределами известная латышская и индийская исполнительница сакрального танца и педагог Вия Ветра скончалась, сообщает новостная служба Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Артистка умерла в возрасте 103 лет.

Согласно информации в архиве агентства ЛЕТА, Ветра родилась 6 февраля 1923 года в Риге. Хореографию она изучала в Вене. Вместе со многими латышами отправилась в Австралию, где прожила шестнадцать лет и начала осваивать традиции индийского танца. В 1962 году Ветра вернулась в Европу, где выступала с танцевальными концертами, а также преподавала танец.

С 1964 года Ветра жила в Нью-Йорке (США), в доме для художников в Манхэттене. Артистка гастролировала в Австралии, Америке и Индии. По приглашению Имантса Зиедониса Ветра с 1990 по 2023 год возвращалась в Латвию, чтобы посещать родину и встречаться с поклонниками своего таланта.

Согласно имеющейся информации, артистку планируется кремировать в США, а ее прах затем перевезти в Латвию. Сообщается, что Ветра хотела обрести покой на родине — на Кладбище художников.

Соболезнования родным, единомышленникам и почитателям таланта артистки в записи в социальных сетях выразил президент государства Эдгар Ринкевич, подчеркнув ее вклад в культуру и оставшееся наследие.