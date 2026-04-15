Опрос выяснил мнение общества по этому вопросу, сообщает программа «900 секунд» (TV3).

Министерство финансов Латвийской Республики решило отозвать инициативу о введении обязательного декларирования операций по внесению наличных средств на банковские счета от 750 евро.

Десятая часть (11%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считает, что следует требовать декларации о внесении наличных средств на банковские счета от 750 евро.

В то же время большинство (75%) жителей указали противоположное — что не следует требовать такие декларации при внесении наличных средств на банковские счета от 750 евро.

14% жителей не выразили конкретного мнения по этому вопросу.