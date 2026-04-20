Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии распродают ностальгию - старые электрички РВЗ 2 1144

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Латвии распродают ностальгию - старые электрички РВЗ

В Латвии выставили на продажу выведенные из эксплуатации старые электропоезда и маневровый локомотив, многие из которых десятилетиями работали на железной дороге и теперь уйдут с молотка.

АО Pasažieru vilciens (PV), работающее под брендом Vivi, выставило на электронные аукционы 23 вагона электропоездов и один маневровый локомотив. Об этом свидетельствует информация на сайте электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.

Согласно условиям аукциона, компания продает выведенные из эксплуатации вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные, головные и прицепные вагоны, всего 22 единицы, а также локомотив TGM-40.

Вагоны ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а ER2T — с 1986 по 1996 год как улучшенная модификация ER2.

Локомотив TGM-40 был произведен в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.

Планируется, что аукционы завершатся 5 мая этого года.

×
Читайте нас также:
#железная дорога #Латвия #транспорт #Pasažieru Vilciens #аукцион #техника #электрички
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео