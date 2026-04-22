Синоптики расстроили прогнозом на завтра 0 1227

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики расстроили прогнозом на завтра

В четверг в Латвии похолодает и подует порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь - в основном на востоке страны. Утром ожидается ясное небо, а день будет преимущественно солнечным.

Северный, северо-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха к восходу солнца опустится до 0...+5 градусов, а дневная составит всего +6...+11 градусов.

В четверг в Риге будет сухо, солнечно и ветрено, будет дуть северный и северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит около +5 градусов, днем будет не теплее +8 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
