Государственный Lvportals.lv разъяснил, какая информация о здоровье латвийцев включена в систему E-veselība и кто имеет право её просматривать. В теории всё выглядит хорошо, но так ли это на практике? - Разбирались Grani.lv.

Система E-veselība навязана и медикам, и пациентам без спроса их мнения — просто «наверху» так решили. По задумке, всё, что относится к здоровью каждого конкретного человека, должно находиться в одном и том же месте, и просматривать эти данные может как сам пациент, так и медики, — чтобы увидеть полную картину.

Давайте посмотрим на эту систему сначала глазами пациента.

Главное неудобство — войти в неё можно только при наличии электронной идентификационной карты (eID) с правом электронной подписи или мобильного приложения SmartID. Аутентификация с помощью своего банка, которую с грехом пополам освоили наши бабушки и дедушки, не дозволена. Таким образом, часть пациентов удобствами E-veselība воспользоваться не могут.

Остальные, впрочем, действительно могут получить достаточно много информации о своём здоровье. После того, как они авторизовались на портале через электронную подпись или мобильное приложение, на экране возникают следующие разделы:

«Результаты лабораторных исследований». Тут собраны отчёты анализов начиная с 2024 года. Также хранятся результаты анализов, сделанных по инициативе пациента за собственные средства.

«Электронные направления». Здесь лежат выписанные вам направления на консультации специалистов, диагностические обследования и домашний уход.

«Карта пациента». Там находятся выписки из больниц, описание услуг, оказанных в амбулаториях, результаты визуальной диагностики и их расшифровки. Также там могут быть указаны такие данные, как ваши аллергии, хронические заболевания, перенесённые операции, регулярно принимаемые лекарства и медицинские устройства. (Правда, насколько полна эта информация, зависит от того, ввёл ли врач данные вручную. Если не ввёл, то ничего и не будет).

«Рецепты» — тут хранятся электронные рецепты на лекарства и медицинские изделия (те же тест-полоски для диабетиков, например).

«Листки нетрудоспособности» — здесь должна содержаться информация о периодах и статусах больничных.

«Данные о вакцинации» — она посвящена сведениям о прививках (но только с 2024 года, так что полезно это может быть лишь младенцам).

«Семейный врач и EHIC»: здесь содержатся информация, кто ваш семейный врач, а также данные Европейской карты медицинского страхования.

Ну, а теперь давайте посмотрим на эту систему глазами медицинских работников. Я — не медработник, но на днях поневоле проникся их проблемами, когда пришёл на два диагностических обследования на которые были выписаны два электронных направления. Это были направления на УЗИ с возможностью сделать их в одно и то же время, в одном и том же месте, у одного и того же врача.

Вот только в регистратуре сразу возникли непонятки. «У нас ваших направлений нет!» — огорошила девушка-регистратор. «Как нет?». «А вот так. Звоните вашему семейному врачу, может, объяснит».

Времени на часах — 8 утра, семейный может и не поднять трубку. Но, спасибо, поднял. И началось: семейный доктор кричит, что направления выписаны, регистратура отвечает, что ничего нет, семейный рекомендует зайти в «новую систему», регистратура парирует, что «систем целых три, и в новую у нас нет доступа». А посередине стою я, участвуя в этой перепалке в роли передаточного телеграфного столба, и лихорадочно соображаю — удастся попасть на УЗИ или нет. Ведь второй раз госквоты ухватить уже не получится.

В итоге направления так и не нашли. Специалист по УЗИ, которому регистратор объяснила ситуацию, устало махнул рукой и сказал, что — ладно, примет и обследует без направлений. Чувствуя себя почти что мошенником, я клялся прислать их, как только вернусь домой, доберусь до компьютера, считывающего устройства и своего eID, войду в треклятую систему E-veselība, скопирую оба направления и переформатирую в любой приемлемый формат…

Увы, парой дней позже знакомый врач, которому я пересказал эту ситуацию, пояснил: специалист по УЗИ за обе проведённые мне диагностики, скорее всего, от государства не получит ни цента. Ибо система E-veselība устроена так, что данные за оказанную услугу врач должен ввести сразу же, в момент её оказания, — или уже никогда.

Тот же знакомый (он — реабилитолог) добавил, что медики из-за системы E-veselība вынуждены теперь львиную долю времени, которая раньше предназначалась пациенту, отводить на тупое вбивание его данных. Времени это занимает гораздо больше, чем прежняя писанина (E-veselība может тормозить, компьютер может виснуть), поэтому на работу с самим больным остаются считанные минуты.

Таким образом, для медицинских работников система E-veselība вовсе не предоставляет ту массу удобств, которую сейчас пиарит так замечательно государственный Lvportals.lv. Возможно, когда-нибудь, в перспективе эту систему удастся отладить, и всё будет по-иному. Но пока что взмокшие от ужаса пациенты могут в любой момент услышать из окошка регистратуры «мы ваше направление не видим», и врачи тут будут совсем не при чём…