Получив травму глаза в выходной день, жительница Резекне надеялась получить помощь в местной больнице, однако выяснилось, что там не дежурит офтальмолог.

Передача Bez Tabu (ТВ3) убедилась, что такие и ряд других узкопрофильных специалистов круглосуточно работают только в Риге, что создаёт серьёзные неудобства для жителей регионов.

В редакцию программы обратилась жительница Резекне Гита, которая в пятницу вечером, складывая дрова дома, повредила глаз — в него попала щепка. Она отправилась в Резекненскую больницу, где ей оказали первую помощь, однако полноценное обследование, лечение и назначение лекарств были невозможны, поскольку в ночное время в будни и по выходным там нет офтальмолога.

Поскольку состояние не улучшалось и возникли опасения, что промедление может привести к серьёзным последствиям, испытывая сильную боль, она ночью отправилась в находящуюся в 250 километрах Ригу — в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, куда ей посоветовали обратиться сотрудники Резекненской больницы.

Обзвонив другие больницы Латвии, Bez Tabu выяснила, что офтальмологи и ряд других узкопрофильных специалистов в дежурном режиме работают только в Риге. Региональные больницы в круглосуточном режиме обеспечивают тот набор врачей, который им определён государством, и офтальмолог в него не входит.

После выявления повреждения роговицы в Риге Гите оказали необходимую медицинскую помощь. В разговоре с журналистами женщина подчеркнула, что при травмах глаза время может быть решающим фактором, поэтому она сразу отправилась в столицу, однако обеспокоена за других жителей регионов, которые по объективным причинам не могут действовать так оперативно.

"Мне жаль тех людей, у которых нет машины, потому что скорая помощь меня бы не повезла. Нужно думать, где найти транспорт, требуются большие деньги — я потратила 100 евро на топливо", - указала женщина.

Гита намерена обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения.