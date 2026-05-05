Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр для создания зоны с низким уровнем выбросов.

Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и не применимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха.

Разработанные департаментом городского развития Рижского самоуправления и ООО "Ernst & Young Baltic" альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхолц.

"Очевидно, что не были произведены достаточно точные расчеты. Я считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства", - заявил депутат.

До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 000 евро, однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны, не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхолц.

"Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов", - отметил председатель комитета.

Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом.

"В других городах доходы направляются на конкретные цели городского развития, например, на общественный транспорт или строительство дорожной инфраструктуры как альтернативу частным автомобилям, однако у Риги такого плана нет", - добавил Бергхолц.

Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге - это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что и является главной целью.

Бергхолц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и Северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан.