Лето традиционно было самым любимым временем для отпуска и сохраняет свою привлекательность в глазах работников, даже несмотря на прохладные и дождливые периоды, а также широкие возможности отправиться греться в южные страны в другое время года. Но в каком месяце сотрудники латвийских предприятий и учреждений совсем не хотят отдыхать? Это февраль.

Данные, введенные пользователями в систему управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis, свидетельствуют о том, что в 2025 году наименьшее количество отпусков было оформлено именно во второй месяц года, при этом отпуск в феврале также был самым коротким — в среднем 3,8 дня.

Аналогичная тенденция сохраняется и в этом году. Хотя холодная, снежная погода в феврале 2026 года побудила сотрудников оформить значительно больше отпусков, чем годом ранее, и продлить их в среднем до 5 календарных дней, возможно, для того, чтобы насладиться зимними радостями или поискать более теплый климат на юге, в феврале люди отдыхали меньше, чем во все остальные месяцы первого триместра.

Как обычно, в прошлом году сотрудники дольше всего отдыхали в июне, июле и августе, однако наибольшая доля отпусков была зарегистрирована в декабре. Новогодний отдых стал классикой в деловой среде. Шесть выходных в декабре плюс четыре в январе вместе с Рождеством и празднованием Нового года позволяют получить более двух недель отдыха.

Несмотря на то, что летние отпуска по-прежнему чрезвычайно популярны, наблюдается тенденция к сокращению их продолжительности. На данный момент лишь немногие работники запрашивают непрерывный отпуск продолжительностью две, три или четыре недели. В большинстве случаев отпускные дни «разбиваются» на недельные периоды и распределяются по нескольким месяцам и даже сезонам.

Самые продолжительные отпуска приходятся на июль, однако их средняя продолжительность составляет всего 8 дней. В прохладном и дождливом июне прошлого года сотрудники отдыхали в среднем 7,4 дня, а в августе — 7 дней. Необычно продолжительные выходные наблюдались в апреле — 6,8 дня. Однако это связано с поздней Пасхой в прошлом году, 20 апреля. Оформив отпуск между четырьмя выходными днями на Пасху и Праздником труда 1 мая, можно было получить двухнедельный отдых.

«Глядя на статистику отпусков, очевидно, что выбор выходных для большинства работников больше не является эмоциональным или случайным. Очень часто это рациональный расчет, позволяющий получить как можно более продолжительный период отдыха при небольшом использовании отпускных дней. Оформление отпуска между новогодними, пасхальными и другими праздниками стало очень популярной практикой. Например, в ноябре прошлого года, который по климатическим условиям не является особенно привлекательным временем для отдыха, было оформлено второе по величине количество отпусков. В среднем было использовано всего четыре выходных дня, но этого хватило, чтобы в сочетании с 18 ноября получить 9-дневный отпуск», — делится наблюдениями Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro.

Из уже оформленных отпусков в 2026 году следует, что наибольший интерес вызвал отдых в самые первые дни, сразу после наступления Нового года, а также в неделю школьных каникул в марте. В остальные месяцы статистика была очень похожей как по количеству, так и по продолжительности отпусков — 5 календарных дней