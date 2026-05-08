Согласно субъективной оценке респондентов, 17% сами отнесли себя к ущемляемым группам – на основании языка, этнической или государственной принадлежности, возраста, доходов, инвалидности или политических взглядов.

А вот эксперты считают, что «в Латвии сравнительно часто предубеждения и негативное отношение направлены против гомосексуальных лиц, мусульман, цыган, иммигрантов и гастарбайтеров».

В отношении вышеуказанных категорий ученые советуют:

«Для уменьшения нетерпимости необходимо проводить образовательные кампании, укреплять возможности полиции по опознаванию и расследованию преступлений ненависти, а также обеспечивать стабильную поддержку НГО (негосударственных организаций), которые предлагают антидискриминационные инициативы».

Что же касается этнического момента… «В отношении распространенного среди русских Латвии дискриминационного нарратива значима систематическая разъясняющая коммуникация и разоблачение пропагандных посланий».

То есть бороться следует не с дискриминацией по национальному признаку, а с пропагандистами, которые рассказывает про эту дискриминацию. И тогда все будет хорошо?

Все это показал оплаченный из бюджета государственный исследовательский проект «Векторы сплочения общества: от сплочения вокруг государственной нации (2012-2018) к сплоченной общности граждан во имя государства, общества и безопасности индивидов (2024-2025)» – его представили недавно в парламенте.