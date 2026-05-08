В Латвии ежегодно повышаются средняя зарплата и средняя пенсия, но число жителей, подверженных риску бедности, остаётся неизменным: это около 22% населения, или 404 тыс. человек.

Такие данные прозвучали в программе «Обсудим вечером» на портале LSM. Там привели следующие цифры: в 2024 году черта риска бедности в Латвии была проведена на отметке 699 евро в месяц для одного человека. Для семьи из двух взрослых и двоих детей она составляет 1468 евро на всех. Если доходы ниже этой суммы, семья официально попадает в зону риска.

Показатель уровня бедности рассчитывает Центральное статистическое управление (и, кстати, странно, почему с таким опозданием — данных по прошлом году ещё нет). По какой форме оно это делает? ЦСУ складывает доходы всех жителей Латвии, находит медиану — и берет от неё 60%. Это не его изобретение, разумеется: точно так же на уровне всего Евросоюза считает Европейское статистическое агентство.

Приглашённый на программу эксперт — представитель Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс, считает, что наша цифра для порога бедности не отвечает реальному положению дел. Вот что он говорит:

«Эта цифра показывает, как доходы человека соотносятся с доходами остального населения. Но если посмотреть на ребенка до 14 лет — ему только на продовольственную корзину нужно 175 евро в месяц, а его порог риска бедности — 153 евро. Это уже не риск бедности, а глубокая бедность. Условная бедность и фактическая — абсолютно разные вещи. Фактическая начинается тогда, когда домохозяйство не может покрыть все свои счета».

Получается статистическая ловушка: чем богаче становятся одни, тем выше поднимается планка «нормы» для других. В итоге те, чей доход почти не меняется (неработающие пенсионеры, например), автоматически оказываются ближе к черте бедности.

Что примечательно: так продолжается уже полтора десятка лет. Сколько людей было в группе риска бедности в 2015 году, столько же там пребывает и сейчас. А ведь это каждый пятый латвиец!

И опять-таки, каждый пятый — это, если брать в среднем. Но если брать самую уязвимую категорию населения — пенсионеров, то там на пороге бедности стоит уже каждый второй! Ведь 40% этих людей живёт менее чем на 700 евро в месяц.

Из других категорий населений в зоне риска бедности чаще всего находятся люди с инвалидностью и семьи с детьми — особенно те, где ребёнка воспитывает один родитель.

За последние годы государство потратило на поддержку домохозяйств, не способных самостоятельно справиться со счетами, почти 6 млрд евро. Но это эффект пластыря: деньги помогли пережить скачок цен на отопление, однако не решили проблему низких доходов.

При этом ещё в 2021 году в Латвии был принят план, по которому к 2030 году доля населения в зоне риска бедности должна сократиться до 16%. И уже совершенно ясно, что выполнен он не будет. Темпы роста пенсий и пособий значительно отстают от темпов роста средних зарплат. А средняя зарплата по стране растёт, как известно всем жителям, за счёт непрерывного и очень хорошего роста государственных чиновников.

Пока так происходит, уязвимые категории населения будут проваливаться в дыру бедности всё глубже. Правда, с позапрошлого года Латвия перешла на ежегодный автоматический пересмотр минимальных порогов доходов. Теперь это обязательный процесс: если страна богатеет — минимальные пособия обязаны расти следом.

Но цены, увы, растут ещё быстрее, так что мы, очевидно, останемся всё при тех же «на пороге бедности — каждый пятый». Ну, хоть что-то в этом мире стабильно…