Определен критический возраст латвийского пенсионера 0 2301

Дата публикации: 08.05.2026
Самые низкие пенсии в Латвии получают люди старше 85 лет.

Поэтому Министерство благосостояния Латвии выступило с решением поддержать именно эту возрастную группу.

Предложение предусматривает с 1 января следующего года увеличить для проживающих в Латвии пенсионеров старше 85 лет стоимость одного года стажа до 31 декабря 1995 года на 0,50 евро, а также ввести новую доплату за стаж с 1 января 1996 года (в следующем году это составит 2,34 евро за один год стажа, и эта сумма будет индексироваться каждый год).

Таким образом, среднее увеличение пенсии в целом составит 2,85 евро (за стаж до 1996 года и после него) за один год стажа. О базовой пенсии ведутся дискуссии уже последние пять лет, и экономист Банка Латвии Олег Ткачев рассматривает этот вариант как компромисс.

Во-первых, такой вариант более скромный по сравнению с первоначальным предложением, во-вторых, введение базовой пенсии растянуто на более длительный срок, чем планировалось ранее. Предусмотрено, что круг пенсионеров будет постепенно расширяться каждые три года, пока не достигнет возраста 65 лет, то есть сначала базовая пенсия будет распространяться на всех пенсионеров старше 85 лет, а в течение 13 лет постепенно будет назначена абсолютно всем пенсионерам. "Понятно, что суммы доплат невелики, но лучше так, чем вообще никак", - считает Ткачев.

Расчеты влияния на государственный бюджет показывают, что в следующем году на базовые пенсии потребуется 13 млн евро (0,03% ВВП следующего года), через год - 14 млн евро - и так далее. В 2051 году эта сумма достигнет 0,9% ВВП, или почти 1 млрд евро.

"Что касается ближайших лет, эти суммы выглядят реальными, такие можно найти в бюджете", - считает экономист. Конечно, предложение о базовой пенсии будет оцениваться на стадии разработки бюджета и рассматриваться вместе с другими запросами министерств. Трудно прогнозировать, будет ли оно в итоге одобрено, сообщает Diena.

#пенсионеры #Латвия #стаж #бюджет #пенсии #индексация #экономика
