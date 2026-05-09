С ностальгией вспоминаю стадион 43-й Рижской средней, что ныне носит название немецкого ученого Гердера – сорок лет назад наш физрук Виктор Бусыгин, мим и мастер айкидо, так умел мотивировать ребят! Не могу и представить, чтобы сейчас мог бы повторить собственные достижения десятого класса – 15 подтягиваний, 3 подъема-переворота на турнике. А регулярные кроссы вокруг парка 1905 года, или лыжная трасса вокруг школы...

В общем-то, в нашем классе и без того высоко стоял престиж физкультуры – много офицерских детей, несколько однокашников играли в заводской футбольной команде «Коммутатор». На скамейке освобожденных обычно был только один наш товарищ, действительно, тяжело больной с детства – но, как выражались бы теперь, выбравший инклюзивное обучение.

Поколение смартфонов

Под конец учебного года, парламентская подкомиссия по спорту озаботилась физическими кондициями подрастающего поколения латвийцев.

Сейчас, по большому счету, только «физра» дает возможность школьникам, в особенности старшеклассникам, выпасть, хотя и на неполный час, из постоянного пребывания «в телефоне» (учащиеся основной школы ЛР теперь на время обучения обязаны складывать средства связи в шкафчики).

В республике сегодня официально существует три группы детей в их отношении к занятиям спортом:

основная (состояние организма – стабильное),

подготовительная (частично ограниченное в связи с перенесенными острыми заболеваниями – грипп, бронхит, пневмония),

специальная (с постоянными замерами или частичными медицинскими ограничениями).

Заместитель директора Департамента всеобщего образования Инга Упатниеце пояснила депутатам, что теперь освобождение от предмета «Спорт и здоровье» (включает не только физкультурные упражнения, но и теорию!), не будет допускаться. Поправками установлено: если по рекомендациям врача ребенок освобожден по меньшей мере на один семестр, то нужно выработать для него индивидуальный план, приспособив к нему нагрузки и достигаемые результаты.

С астмой и с переломами

«При тяжелой инвалидности, нестабильном состоянии здоровья с высоким риском при физической нагрузке, мультидисциплинарный консилиум врачей принимает решение об оценке или неоценке с пометкой на уроках спорта. Консилиум не решает вопрос об освобождении от уроков спорта».

Для примера – если у ребенка астма, то, под присмотром учителя, он будет выполнять все те же упражнения, что и учащиеся т.н. основной группы. «Примечание: в случае необходимости использует ингалятор». «Если симптомы дыхания, необходим краткий отдых».

Аналогично, школьники будут направляться на занятия физкультуры после залеченных переломов кости, со средними нагрузками.

Чему нас не учили в школе

Весьма интересно было изучить представленные в Сейме доктором медицины Сандрой Розенштокой модули спорта и физической активности в современной школе Латвии. Есть там вполне знакомые, так сказать, стандартные, занятия – быстрая ходьба; бег в различном темпе и на различные дистанции; прыжки в длину и высоту; спортивные игры… Относительно последних упоминаются – волейбол и баскетбол, но отчего-то не мегапопулярный в наши времена футбол. Зато вот что предлагают внове – бадминтон, настольный теннис и даже гольф!

Весьма интересно было бы посмотреть на исполнение упражнения «удары по предмету», возможно, в школах заведут боксерские груши? Так или иначе, теперь всерьез обещают учить самообороне без оружия – занятию стойки, группировке, освобождению от захватов противника, различного вида кувыркам…

Есть и такой раздел, как «Приключенческая активность». В ее рамках школьники должны будут совершать походы в неизвестной, пересеченной, местности, ориентируясь по карте, с различным рельефом и темпом. Вот этого, увы, в наши времена не хватало – понятие «похода» представляло собой выезд на электричке с нашими учительницами в район Калнгале-Гарциемса, с последующим поеданием бутербродов и питием чаю из термосов… «Напиток богов!», – продемонстрировал мальчик Денис бутылочку оранжевого цвета. Так я впервые продегустировал фанту. Чем занимаются школьные медсестры?

Айнис Дзалбс, руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, предлагает «универсальный подход» к детям. За исключением, разумеется, тяжело больных, с назначенной инвалидностью (об этом пусть решают консилиумы). Все данные по учащимся надо вводить в госсистему e-veselība (э-здоровье). Хотя по совокупности детей составить все данные к началу учебного года было бы «нереально».

Доктор поднял и роль школьных медсестер – чем они занимаются, кроме формальных функций, вроде составления диетического меню? Со стороны семейных врачей же он пообещал полное содействие школьному спорту.

Евгений Бондин, представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, сказал со своей стороны, что для учителей спорта главное – оценки детей. «Теоретически, если была сломана нога – он может участвовать в уроках». Необходима электронная система оповещения педагогов, к тому же надо решить вопрос – нужно ли им знать диагноз учащегося, как-никак, это врачебная тайна.

Руководитель программы резидентуры спортивных врачей Университета Страдиня Сандра Розенштока отметила, что до недавнего времени медицина освобождала от физкультуры «ситуативно», известной справкой по форме U27. Депутат Сейма Агита Зариня-Стуре («Новое Единство») сказала, что у нее – «много опасений»: «Мы говорим в основном со стороны врачей».

В свою очередь, она получила отзывы из классов, где на 30 учащихся – по 5 детей, к коим необходим особый подход. «Мы исключили очень важное звено, родителей. Как он узнает, если ему ничего не говорят ни группы, ни цифры».

Все легко и просто?

Политик обратила внимание, что предложенный Министерством образования и науки «индивидуальный план» для перенесших заболевания учащихся – не работает, хотя «мы вкладываем огромные усилия». Ведь сейчас учителя уже обязаны разрабатывать таковые персонализированные программы для отстающих по учебе, и для тех, кто плохо себя ведет на уроках и переменах!

«Какая-то мистическая папочка, цифровая или бумажная… Ну нельзя в такой форме работать в школе», – заявила А.Зариня-Стуре, сама профессиональный педагог.

– Если мы что-то разрабатываем, то надо смотреть, как это действует. Индивидуальный план просто прикладывают.

Ну а представительница Государственного агентства развития образования Гита Перконе поведала – скоро у педагогов ЛР будет «цифровая учительская комната». Посмотрел со смартфона – вот тебе и вся информация, и необходимые рекомендации! Вот так, по крайней мере, у чиновников от просвещения – все легко и просто.