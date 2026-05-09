Менее 343 евро в месяц: на что живут люди с инвалидностью 1 1744

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина-инвалид, пенсионер, перед стеллажом с хлебом в магазине.
ФОТО: BB.LV/AI

Средний размер пенсии по инвалидности в Латвии в марте составил менее 343 евро. По сравнению с февралем выплата немного сократилась, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования.

В марте средняя пенсия по инвалидности составила 342,85 евро — это на 69 центов меньше, чем месяцем ранее.

Мужчины в среднем получали немного больше женщин. Средний размер пенсии по инвалидности у мужчин составил 348,64 евро, у женщин — 337,15 евро.

Всего в марте пенсию по инвалидности в Латвии получали 75 747 человек. Из них 37 549 — мужчины и 38 198 — женщины.

Размер таких выплат остается значительно ниже средней зарплаты и зачастую — ниже уровня фактических ежемесячных расходов домохозяйств. Особенно остро это ощущается на фоне продолжающегося роста цен на продукты, коммунальные услуги и лекарства.

Тема низких социальных выплат регулярно становится предметом дискуссий в Латвии, особенно в отношении людей с инвалидностью и пенсионеров, для которых государственная поддержка часто является основным источником дохода.

Ранее bb.lv сообщал, что Госконтроль раскритиковал систему поддержки инвалидов, поскольку статус инвалидности в Латвии лишь частично достигает своей цели, при этом система поддержки является раздробленной и неравномерной.

