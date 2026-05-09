«Моя родственница живет за границей, но, поскольку у нее стаж работы в Латвии более 20 лет, она получает также и латвийскую пенсию.

Недавно она получила из Государственного агентства социального страхования письмо такого содержания: «В Государственное агентство социального страхования (ГАСС) поступила информация от Службы государственных доходов (СГД) о том, что Вам присвоен статус налогового нерезидента Латвии. Сообщаем, что согласно установленным правовыми нормами требованиям, с пенсии налоговых нерезидентов Латвии подоходный налог с населения (ПНН) должен удерживаться с полной суммы пенсии без применения необлагаемого минимума пенсионера.

В отдельных случаях предусмотрены льготы при удержании ПНН — если получатель пенсии документально подтвердил, что к нему применяются положения налоговой конвенции, заключённой между Латвией и государством налогового резидентства получателя пенсии:

IIN должен уплачиваться только в государстве налогового резидентства;

IIN должен удерживаться в государстве, выплачивающем пенсию. Если таким государством является одна из стран ЕС/ЕЭЗ, применяется часть необлагаемого минимума пенсионера в размере 500 евро.

Просим Вас ознакомиться, распространяется ли на Вас действие какой-либо из заключенных налоговых соглашений, и при необходимости в установленном порядке представить в ГАСС соответствующие подтверждающие документы».

Насколько нам известно, аналогичные письма получили и другие люди, получающие пенсии от Латвии, но живущие за рубежом — соответственно, этот вопрос актуален для многих экс-латвийцев. Не могли бы в связи с этим наши компетентные структуры ответить на несколько вопросов:

С какими странами у Латвии заключена налоговая конвенция?

В каком учреждении человек, проживающий за границей, может получить документ, подтверждающий страну его налогового резидентства?

Если человек по каким-то причинам не успевает предоставить в ГАСС необходимые документы, можно ли будет после того, как эти документы будут предоставлены, сделать перерасчет и вернуть переплаченный налог? Читательница bb.lv»

Комментарий Государственной Службы государственных доходов:

– В настоящее время действуют налоговые конвенции, заключенные Латвией со следующими государствами и территориями: Албания, Соединённые Штаты Америки, Объединённые Арабские Эмираты, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Южная Корея, Франция, Греция, Грузия, Гонконг, Хорватия, Эстония, Индия, Исландия, Италия, Израиль, Ирландия, Япония, Канада, Катар, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Косово, Кувейт, Китайская Народная Республика, Великобритания, Литва, Люксембург, Северная Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Черногория, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Королевство Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Венгрия, Узбекистан, Германия, Вьетнам и Швеция.

Действие конвенции с Российской Федерацией приостановлено с 16 мая 2022 года. Документ, подтверждающий страну налогового резидентства, проживающий за границей человек может получить в налоговой администрации соответствующего государства или ином компетентном учреждении, которое подтверждает статус резидентства лица для применения налоговой конвенции.

Если общая сумма пенсии в налоговом году не превышает 5000 евро, для подтверждения страны налогового резидентства достаточно удостоверения резидента установленного образца страны, с которой заключен договор.

Если общая сумма пенсии превышает 5000 евро, необходимо представить «Справку о резидентстве — заявление для применения налоговых льгот» вместе с удостоверением резидента своей страны.

Если льготы, предусмотренные налоговой конвенцией, ранее не применялись и налог удерживался в соответствии с нормативными актами Латвии, для возврата переплаченного налога человек может в течение трёх лет со дня выплаты подать в Службу государственных доходов (СГД) «Справку о резидентстве — заявление для возврата налога».

Представленные в СГД документы рассматриваются, и в течение месяца принимается решение о полном или частичном возврате переплаченной суммы налога либо об отказе в возврате.

В свою очередь, как пояснила пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне:

– Нерезидент может подать в СГД такое заявление в случае, если он является резидентом другой страны в понимании налоговой конвенции, и к нему применялись предусмотренные конвенцией налоговые льготы. Название «rezidents» в форме заявления означает резидентство не Латвии, а другого государства — участника договора.

Со своей стороны ГАСС сделает все возможное для возврата удержанного подоходного налога за текущий налоговый год, если клиент документально подтвердит изменение своего статуса за прошедший период.