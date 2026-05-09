В Риге расширяют ночное сообщение: с этих выходных в городе начинают курсировать семь новых ночных автобусных маршрутов. Это должно упростить возвращение домой после мероприятий, работы или поздних рейсов из центра города.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Rīgas satiksme», ночные автобусы будут работать в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — до 27 сентября.

Новая сеть охватит несколько крупных районов Риги:

N1 — Центр — Тейка — Югла — Межциемс — Центр

N2 — Центр — Саркандаугава — Вецмилгравис

N3 — Центр — Ильгюциемс — Даугавгрива

N4 — Центр — Иманта — Золитуде — Агенскалнс — Центр

N6 — Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс — Центр

N7 — Центр — Кенгарагс — улица Латгалес — Центр

N10 — Центр — Агенскалнс — Зиепниеккалнс — Центр

Они дополнят уже действующий маршрут N22, который каждую ночь соединяет центр города с аэропортом «Рига».

Часть маршрутов сохранили после прошлогоднего эксперимента, один был переработан, а остальные организованы заново. Власти рассчитывают, что ночной транспорт станет востребованным в летний сезон, когда в городе проходит больше концертов, фестивалей и мероприятий.

Есть и особенность работы ночных рейсов: на остановках автобусы будут останавливаться только по требованию пассажиров. При этом стоимость проезда и льготы останутся такими же, как в обычном дневном транспорте.

Одновременно «Rīgas satiksme» меняет расписание части автобусных и троллейбусных маршрутов.

По рабочим дням изменения затронут автобусные маршруты №12, 13, 29, 36 и 54, а по выходным — №7, 8, 23, 25, 26, 29, 44, 50, 54 и 55.

Также корректировки вводятся для троллейбусов №11, 18, 23 и 35.

В компании поясняют, что изменения нужны для более точного соблюдения графика, улучшения пересадок между маршрутами и более равномерного распределения рабочего времени водителей.

Как считает bb.lv, возвращение ночных автобусов — одна из самых заметных летних транспортных инициатив в Риге за последние годы.