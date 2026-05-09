Самоуправление хочет освободить территорию и превратить её в парковку.
В Елгаве владельцев призвали до 1 июля демонтировать 36 гаражей, самовольно установленных на муниципальной земле на улице Гарозас. Уведомления уже размещены на месте.
Если есть объективные причины не сносить гаражи, об этом нужно сообщить самоуправлению до 1 июня.
Власти поясняют, что постройки ухудшают городскую среду, поэтому их планируют убрать. После этого территорию благоустроят и засыплют щебнем — её хотят использовать как автостоянку.
Речь идёт о внутриквартальной зоне, где сейчас гаражи стоят без разрешения.
