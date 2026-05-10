«В 1984 году отец получил от государства трехкомнатную квартиру. В 90-е годы он ее приватизировал на свое имя, хотя для этого были использованы сертификаты всей нашей семьи.

В 1996 году родители развелись, мы с мамой остались жить в нашей квартире, отец ушел к новой жене, однако он по-прежнему является юридическим владельцем квартиры, в которой мы живем до сих пор. Переоформить квартиру на мое или мамино имя он не хочет.

Мы опасаемся, что в случае, если что-то случится с отцом, наследницей станет его теперешняя жена, а мы тогда окажемся на улице. Можно ли что-то предпринять, чтобы этого не произошло? Ведь по факту проживаем и платим за все мы с мамой, а не он. Читательница bb.lv».

Есть ли договор

К сожалению, опасения читателя действительно обоснованы. Являясь юридическим владельцем квартиры, отец имеет право осуществлять со своей недвижимостью любые действия — может продать, заложить, подарить и т. д.

Что касается права проживания в квартире бывшей жены и ребенка, тут ситуация неоднозначная. Если у них заключен бессрочный договор, по которому они живут в этой квартире, задекларированы там и уже длительное время оплачивают коммунальные и другие расходы по своему проживанию, то единственное, что может им угрожать — что отец в какой-то момент объявит, что он намерен переселиться в свою квартиру, и предложит бывшей жене с дочерью квартиру освободить. В этом случае им придется подавать иск в суд и доказывать, что они имеют право на проживание в этой квартире.

Тот факт, что для приватизации квартиры в свое время были использованы сертификаты не только отца, но и бывшей жены, дает ей основание обратиться в суд и просить признать квартиру совместно нажитым имуществом, однако прогнозировать, каким будет решение суда, невозможно.

По праву наследования

Если никакого договора с юридическим владельцем квартиры нет, то, возможно, им имело бы смысл попытаться (опять же, через суд) признать легитимность проживания в данной квартире. Но опять же, каким будет решение суда, непредсказуемо.

Совершенно иная ситуация, если с отцом что-то случится. В этом случае, если во втором браке отца детей не было, право на наследство будут иметь два человека — его нынешняя супруга и дочь от первого брака. Таким образом, дочь станет собственницей половины квартиры — соответственно, вторая наследница (вдова отца) никак не сможет ее просто «выселить на улицу»; в этом случае обеим наследницам придется решать, каким образом поделить оставшуюся в наследство недвижимость.