Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

До +18 градусов, но с сильным ветром: какой будет погода в Латвии в последний день весны 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди и собака весной на улице
ФОТО: LETA

Пятница принесет в Латвию относительно прохладную, но солнечную погоду. Однако жителям многих регионов придется считаться с сильным ветром, а в Латгале и Видземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Последний рабочий день календарной весны в Латвии пройдет под влиянием сильного северного и северо-западного ветра. По прогнозам синоптиков, порывы в большинстве регионов страны достигнут 13–18 метров в секунду.

Более спокойная погода ожидается лишь на западе Курземе, где ветер будет слабее.

Небо над страной будет переменно облачным. Наиболее нестабильная погода прогнозируется в Латгале и Видземе, где местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны и грозы.

К вечеру зона осадков расширится и затронет большую часть восточных районов страны.

Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, что соответствует климатической норме для конца мая.

В Риге день обещает быть преимущественно сухим и солнечным. Несмотря на отсутствие дождя, горожанам придется считаться с сильным ветром — порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Температура в столице будет неоднородной: от +13 градусов в северных районах города до +16 градусов на юге.

На погоду в Латвии сейчас одновременно влияют два атмосферных процесса. Над большей частью Европы сохраняется область высокого давления, тогда как с востока продолжает воздействовать циклон, расположенный над территорией России.

Еще одна особенность дня — повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Наиболее активно солнце будет в период с 12:00 до 15:00, поэтому специалисты рекомендуют не забывать о защите кожи и глаз даже несмотря на относительно прохладную погоду.

Пятница станет типичным переходным днем между весной и летом — с солнцем, прохладным ветром и локальными дождями на востоке страны.

×
Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #весна #гроза #солнце #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паспорт Латвии
Изображение к статье: Рижский трамвай
Изображение к статье: Дерево под ветром
Изображение к статье: Экс-депутат Абикис Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Школьный класс.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование
Техно
Изображение к статье: Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана
Бизнес
Изображение к статье: Иран - США, флаги
В мире
Изображение к статье: Утка
Наша Латвия
Изображение к статье: Физорг Айга. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Школьный класс.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование
Техно
Изображение к статье: Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео