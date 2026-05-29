Пятница принесет в Латвию относительно прохладную, но солнечную погоду. Однако жителям многих регионов придется считаться с сильным ветром, а в Латгале и Видземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Последний рабочий день календарной весны в Латвии пройдет под влиянием сильного северного и северо-западного ветра. По прогнозам синоптиков, порывы в большинстве регионов страны достигнут 13–18 метров в секунду.

Более спокойная погода ожидается лишь на западе Курземе, где ветер будет слабее.

Небо над страной будет переменно облачным. Наиболее нестабильная погода прогнозируется в Латгале и Видземе, где местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны и грозы.

К вечеру зона осадков расширится и затронет большую часть восточных районов страны.

Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, что соответствует климатической норме для конца мая.

В Риге день обещает быть преимущественно сухим и солнечным. Несмотря на отсутствие дождя, горожанам придется считаться с сильным ветром — порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Температура в столице будет неоднородной: от +13 градусов в северных районах города до +16 градусов на юге.

На погоду в Латвии сейчас одновременно влияют два атмосферных процесса. Над большей частью Европы сохраняется область высокого давления, тогда как с востока продолжает воздействовать циклон, расположенный над территорией России.

Еще одна особенность дня — повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Наиболее активно солнце будет в период с 12:00 до 15:00, поэтому специалисты рекомендуют не забывать о защите кожи и глаз даже несмотря на относительно прохладную погоду.

Пятница станет типичным переходным днем между весной и летом — с солнцем, прохладным ветром и локальными дождями на востоке страны.