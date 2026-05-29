Последние майские выходные в Латвии ещё напомнят о весенней прохладе, однако уже в начале июня погода станет заметно теплее. Дневная температура местами достигнет +25 градусов, хотя без дождей и гроз не обойдётся.

Конец мая в Латвии пройдёт под знаком контрастной погоды. В субботу большую часть страны ожидает солнечная погода, тогда как на востоке сохранится облачность и местами возможны дожди.

Ночью будет довольно холодно: температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, а в ряде районов Курземе ожидаются заморозки на поверхности почвы. Для садоводов и владельцев огородов это может стать последним напоминанием о том, что календарное лето ещё не наступило.

Днём воздух прогреется до +17...+22 градусов, хотя на побережье и в отдельных районах восточной Латвии будет заметно прохладнее.

В воскресенье солнца станет меньше. Синоптики прогнозируют значительную облачность практически по всей стране, однако существенных осадков не ожидается. Температура ночью останется выше +5 градусов, а днём составит от +12 до +21 градуса.

С началом июня погода постепенно перейдёт в более летний режим. В течение недели ожидается переменная облачность, периодические дожди и местами грозовые ливни.

Что важно для большинства жителей: вместе с осадками придёт и устойчивое потепление. В самые тёплые дни температура воздуха сможет достигать +20...+25 градусов.

Особенно заметными изменения станут во второй половине недели. Если сейчас ночами в отдельных районах ещё возможны заморозки на почве, то вскоре ночная температура уже не будет опускаться ниже +10...+15 градусов.

По предварительным прогнозам, июнь в целом ожидается теплее обычного. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предполагает, что средняя температура месяца может превысить климатическую норму на один-два градуса.

При этом количество осадков, вероятнее всего, останется близким к средним многолетним показателям. Это означает, что начало лета будет не только более тёплым, но и без выраженного дефицита влаги.

Таким образом, после прохладного завершения мая в Латвию постепенно придёт по-настоящему летняя погода.