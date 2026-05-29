Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики обещают резкое потепление в Латвии: уже на следующей неделе воздух прогреется до +25 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди наслаждаются теплой погодой в Вецриге.

Люди наслаждаются теплой погодой в Вецриге.

ФОТО: LETA

Последние майские выходные в Латвии ещё напомнят о весенней прохладе, однако уже в начале июня погода станет заметно теплее. Дневная температура местами достигнет +25 градусов, хотя без дождей и гроз не обойдётся.

Конец мая в Латвии пройдёт под знаком контрастной погоды. В субботу большую часть страны ожидает солнечная погода, тогда как на востоке сохранится облачность и местами возможны дожди.

Ночью будет довольно холодно: температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, а в ряде районов Курземе ожидаются заморозки на поверхности почвы. Для садоводов и владельцев огородов это может стать последним напоминанием о том, что календарное лето ещё не наступило.

Днём воздух прогреется до +17...+22 градусов, хотя на побережье и в отдельных районах восточной Латвии будет заметно прохладнее.

В воскресенье солнца станет меньше. Синоптики прогнозируют значительную облачность практически по всей стране, однако существенных осадков не ожидается. Температура ночью останется выше +5 градусов, а днём составит от +12 до +21 градуса.

С началом июня погода постепенно перейдёт в более летний режим. В течение недели ожидается переменная облачность, периодические дожди и местами грозовые ливни.

Что важно для большинства жителей: вместе с осадками придёт и устойчивое потепление. В самые тёплые дни температура воздуха сможет достигать +20...+25 градусов.

Особенно заметными изменения станут во второй половине недели. Если сейчас ночами в отдельных районах ещё возможны заморозки на почве, то вскоре ночная температура уже не будет опускаться ниже +10...+15 градусов.

По предварительным прогнозам, июнь в целом ожидается теплее обычного. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предполагает, что средняя температура месяца может превысить климатическую норму на один-два градуса.

При этом количество осадков, вероятнее всего, останется близким к средним многолетним показателям. Это означает, что начало лета будет не только более тёплым, но и без выраженного дефицита влаги.

Таким образом, после прохладного завершения мая в Латвию постепенно придёт по-настоящему летняя погода.

×
Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #весна #прогноз #температура #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ремонт улицы. Эксклюзив!
Изображение к статье: Паспорт Латвии
Изображение к статье: Рижский трамвай
Изображение к статье: Дерево под ветром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Могут ли кошки простить людей за плохое обращение: мнение экспертов
В мире животных
Изображение к статье: 5 секретов для увеличения урожая смородины
Дом и сад
Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Где использовать луковую шелуху в огороде: 6 способов применения
Дом и сад
Изображение к статье: Лесной пожар с радугой и дымом
В мире
Изображение к статье: Как выбрать мясо для гриля: 4 основных признака
Еда и рецепты
Изображение к статье: Могут ли кошки простить людей за плохое обращение: мнение экспертов
В мире животных
Изображение к статье: 5 секретов для увеличения урожая смородины
Дом и сад
Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео