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«Это не ваши деньги, общественность имеет право знать!» - Лиепниекс «наехал» на правительство 2

Политика
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«Это не ваши деньги, общественность имеет право знать!» - Лиепниекс «наехал» на правительство

Латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс обрушился с критикой на правительство, комментируя закрытое заседание, в рамках которого было решено продать контрольный пакет акций национальной авиакомпании «Air Baltic».

Основанная претензия Лиепниекса – завеса секретности, с которой решался вопрос.

«Эта вечная секретность недопустима! Этот контрольный пакет принадлежит не государству, а налогоплательщикам.

В компанию вложены многие сотни миллионов денег налогоплательщиков, но хотелось бы знать, почему мы отказываемся, какие аргументы, что нам это даст, какой план, сколько денег мы получим обратно? Кому мы отдадим или продадим контрольный пакет? За сколько, на каких условиях. Общественность имеет право знать!», - выразил мнение он.

Напомним, ранее еще резче по этому поводу высказался публицист Лато Лапса, который заявил прямо – у жителей попросту хотят украсть деньги.

#мнения #airbaltic
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го сентября

    Кур ир мана лидмашина.. тралала.

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  • Д
    Дед
    31-го августа

    Да, неужели даже латыши заметили, что их обворовывают? Обхохочешься, как они без тайны расскажут, что через айрболтик воруют деньги миллионами из бюджета Латвии. Только патриотам можно воровать деньги у Латвии. Те же, кто просто латыши им можно гнобить русских, еще можно на Украину в окопы.

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