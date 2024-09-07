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Латвия подтвердила намерение построить Rail Balticа... к концу десятилетия! 2

Политика
Дата публикации: 07.09.2024
BB.LV
Латвия подтвердила намерение построить Rail Balticа... к концу десятилетия!
ФОТО: LETA

На состоявшейся в пятницу в Литве встрече министры сообщения стран Балтии подтвердили намерение построить "Rail Balticа" к концу этого десятилетия, поскольку в связи с геополитической ситуацией необходима инфраструктура, которая позволит быстро транспортировать боеприпасы и оборудование в больших количествах.

По сообщению министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света, до конца года совместное предприятие проекта "RB Rail" подготовит предложения по экономии затрат и поиску дополнительного финансирования. Затем они могут стать предметом переговоров между странами Балтии.

На встрече в Литве министры обсудили, как до завершения строительства "Rail Balticа" соединить столицы трех стран Балтии существующей железной дорогой. Открытое в этом году железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига было очень хорошо встречено пассажирами, что, по словам Света, подтверждает необходимость продолжения налаживания железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой. Кроме того, министры ознакомились с подготовкой стран к будущей интеграции "Rail Balticа" с существующей балтийской железнодорожной системой.

Свет с министром сообщения Латвии Каспаром Бришкенсом и министром транспорта Литвы Мариусом Скуодисом подписали по итогам встречи декларацию, в которой подчеркнута необходимость существенного увеличения поддержки строительства инфраструктуры гражданского и военного назначения. По мнению министров, в результате изменения геополитической ситуации существенно возросла потребность в инвестициях в инфраструктуру, позволяющую быстро и в больших объемах транспортировать военную технику.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го сентября

    Да... была поговорка такая в моём детстве:"губа до пола-играет в поло". Ну так вот. Перефуршетили что ли господа чувачки? Или кофеин выпитый от кафии овердозом в мозги ударил? Эти планы прекрасны и лучезарны, но реальность подведёт к итогу-"ну не шмогла я". Может докалупают одну ветку с полинфраструктурой, по которой будет черепашим шагом из за нагрузки тащится еле что то. И в итоге всё прибыльней и быстрее окажется перевозить морем (грузы).

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  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го сентября

    А разве целью является, чтобы что то ехало? Цель пилить откаты и бюджеты на этом мероприятии еще 10 лет. Еще сколько самых дорогих мостов будет, через речушку -говнюшку, сколько щебенки или рельсов по цене за вес золота будет уложено, ох и поворуют!

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