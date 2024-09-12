ЧП с «Шахедом» под Резекне: МИД Латвии требует скорейшего укрепления ПВО

Внедрение современных систем противовоздушной обороны НАТО и ротационное присутствие на восточном фланге должно быть ускорено в соответствии с решениями, принятыми на саммитах альянса, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Анджей Вилюмсонс.

В четверг, участвуя в первых американо-балтийских консультациях высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону в Вильнюсе (Литва), Вилюмсонс проинформировал коллег об инциденте с российским военным беспилотником, залетевшим на территорию Латвии и упавшим на ней.

МИД отмечает, что американо-балтийский диалог по индийско-тихоокеанской проблематике укрепляется с учетом тесных связей между трансатлантическим и индо-тихоокеанским пространством безопасности. МИД подчеркивает, что это особенно важно в нынешней геополитической ситуации, поэтому для Латвии также важно наладить более тесное сотрудничество с регионом, который играет быстро растущую роль в международных отношениях и безопасности, а также в мировой экономике, укрепляя двусторонние и многосторонние контакты. Важно также поощрять дальнейшую поддержку Украины со стороны стран Индо-Тихоокеанского региона и сдерживать российскую агрессию, поэтому на консультациях также обсуждались возможные шаги по пресечению уклонения от санкций.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон "Шахед".