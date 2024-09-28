Сейчас, с учетом развернутой Россией агрессии, в корне меняется существующий мировой порядок, заявил в субботу на съезде партии "Единство" еврокомиссар от партии "Новое Единство" Валдис Домбровскис.

"Прошло уже два с половиной года, как Россия развернула полномасштабную агрессию против Украины. Для нас, жителей Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы, несмотря на первоначальный шок, это все-таки было своего рода "deja vu". Произошло то, о чем мы долгое время предупреждали партнеров на Западе, к которым очень долго приходило осознание истинной угрозы России и того, что теперь в основе меняется существующий миропорядок", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что в данной ситуации закономерно в повестке дня правительства доминирующими темами становятся оборона и безопасность страны, а также поддержка Украины.

В этом году расходы государства на оборону впервые превысили 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) и сейчас составляют 3,2% ВВП. Внешняя и внутренняя безопасность определены как приоритет в бюджете текущего и следующего года, напомнил еврокомиссар.

"С военной точки зрения война в Украине - это во многом технологическая война ХХI века в воздухе. Мы видим, как широко Россия использует свое авиационное превосходство, а также по-прежнему во внушительных масштабах производит как баллистические, так и крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы и дроны. Поэтому во главе списка приоритетов правительства именно укрепление системы противовоздушной обороны, а также наращивание потенциала ракет, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", - отметил в своей речи Домбровскис.

Он подчеркнул, что и на европейском уровне противовоздушная оборона является одним из приоритетов оборонной сферы и что Европа будет работать над проектами общего интереса в оборонной сфере, в том числе над проектом воздушного щита.

Кроме того, под руководством Латвии создана и коалиция дронов, цель которой - поддержать Украину, обеспечив ей необходимые дроны и их резервные части, напомнил комиссар.

При этом закончено возведение забора на границе с Беларусью и в этом году планируется завершить приоритетные участки на границе с Россией. Начато и военное укрепление границы, или создание линии обороны Балтии, напомнил политик, говоря о проделанной работе по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что вопросы обороны и безопасности теперь также являются приоритетом Европейского союза (ЕС).

"Это четко отражается и в следующих руководящих принципах политики Еврокомиссии в отношении укрепления обороноспособности Европы и потенциала военной индустрии. Кроме того, будущая Еврокомиссия будет работать над поддержкой приграничных восточных регионов, которые больше всего ощущают влияние российской войны. Отметим, что это была и установка "Нового Единства" на выборах в Европарламент. Конечно, еще много работы впереди над конкретными предложениями и бюджетными программами, поэтому важно удерживать эти вопросы на высоких позициях в европейской повестке дня", - рассказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что Россия планирует в следующем году увеличить свой военный бюджет на 27%. В такой ситуации критически важно вместе с остальным демократическим миром Россию остановить.

"Здесь хочу выразить свою уверенность, что и Европа, и Латвия и дальше будут работать, чтобы добиться как можно скорейшей победы Украины в войне, не оставив эту поддержку на полпути, и не пойдут на сомнительные компромиссы с агрессором", - продолжил политик.

В своем выступлении он обратил внимание на продуктивность в Латвии: хотя она по-прежнему сохраняет тенденцию роста, все же начинает отставать от показателей соседних Эстонии и Литвы. В 2023 году в Латвии производительность труда составляла 63% от средней по ЕС, тогда как в Эстонии ее уровень был равен 68%, а в Литве - 70%. Во многом это связано с более высоким удельным весом компаний низких и средне-низких технологий в латвийской экономике, а также с неравномерным развитием регионов страны.

"Тут необходимо продолжать работу по нескольким направлениям: над улучшением предпринимательской среды, в том числе снижая административную нагрузку, над повышением финансирования на исследования и инновации, а также стимулируя более широкое использование технологий "Industry 4.0" на предприятиях", - рассказал Домбровскис, подчеркнув, что в любом случае критически важную роль играет развитие человеческого капитала.

Как сообщалось, в субботу под девизом "Едины для безопасности Латвии" проходит съезд партии "Единство".