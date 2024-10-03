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Беспилотник РФ в Латвии: на малых высотах сложно контролировать воздушное пространство, у нас таких радаров нет! 2

Политика
Дата публикации: 03.10.2024
BB.LV
Беспилотник РФ в Латвии: на малых высотах сложно контролировать воздушное пространство, у нас таких радаров нет!

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис.

«Понимаете, наши структуры обеспечивают очень хорошую охрану сухопутной границы - с Беларусью, Россией все более-менее в порядке. Небо накрывает НАТО - каждый самолет, приближающийся к нашим границам, замечается Балтийское море, поднимаются истребители НАТО - все работает, что еще!?» - спрашивает политик.

Но каков факт - контролировать воздушное пространство на малых высотах технически очень сложно. Как поясняет Юндзис, эту работу выполняют радары, но они нужны не только в Риге и некоторых местах Курземе и Латгалии, а каждые несколько десятков километров систем, которые замечают эти летающие объекты.

«Так случилось и с этой стаей птиц – мы не видим того, что видим, и не можем это указать. Именно отсутствие радаров, и виновато в этом, а не минобороны», - говорит экс-министр.

На данный момент обнадеживающей новостью является то, что поставки немецких систем наблюдения начнутся в Латвию с 2026 года, эти радары будут ловить и низколетящие объекты, а винить в нынешней ситуации особо некого, резюмирует Юндзис.

#оборона
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    Да успокойтесь уже. Малый объект. Материал плохо отражает радиоволны. Легче направленные микрофоны разместить и по треску движка это оьбаружить, чем радаром, да ещё не ожидая.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    оьбаружить-обнаружить. тьфу, пропасть.

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