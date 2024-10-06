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Юндзис: в ближайшее время российские танки нашу границу не пересекут, так зачем все эти «зубы дракона»? 2

Политика
Дата публикации: 06.10.2024
BB.LV
Юндзис: в ближайшее время российские танки нашу границу не пересекут, так зачем все эти «зубы дракона»?

При подготовке бюджетов на следующий год и среднесрочную перспективу определено только одно приоритетное направление - государственная безопасность. В программе «Kārtības rullis» первый министр обороны восстановленной Латвии Талав Юндзис дает свою оценку правильности такого шага.

«По крайней мере, в ближайшие пять лет мы еще можем быть уверены, что танки из России не пересекут границу. Вот и вопрос, а действительно ли нам нужно было тратить столько денег на «зубы дракона» и «противотанковых ежей». Я вижу, что есть и преувеличенная нервозность с убежищами и Службой национальной обороны», - считает Юндзис.

Как сообщалось, что на укрепление восточной границы и реализацию антимобильных мер в этом году выделено 25 миллионов евро. 19 сентября, в свою очередь, правительство поддержало выделение 284,3 млн евро на приоритетные меры, связанные с национальной безопасностью в 2025 году.

#мнения #оборона
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го октября

    Тут не о танках чесатся надо, потому что это уже прошлый век, уничтожаемый китайской свистоперделкой с примотаным скотчем зарядом от рпг. А о пво, про, в первую очередь. Потому что первая заваруха начнётся с воздуха (если), а не легионов танков, лязгающих победными колоннами под звуки балалаек, звона бутылок водки и хруста раздираемой воблы (привет фрейберге).

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    Неужели не понятно зачем?! Очередной проект с которого можно безконтрольно поиметь бабло. Неужели кто-то серьезно считает что современные танки пойдут непосредственно таранить бетонные заграждения???!!! Если да? То это каким же идиотом надо быть!!!

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