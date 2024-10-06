Юндзис: в ближайшее время российские танки нашу границу не пересекут, так зачем все эти «зубы дракона»?

При подготовке бюджетов на следующий год и среднесрочную перспективу определено только одно приоритетное направление - государственная безопасность. В программе «Kārtības rullis» первый министр обороны восстановленной Латвии Талав Юндзис дает свою оценку правильности такого шага.

«По крайней мере, в ближайшие пять лет мы еще можем быть уверены, что танки из России не пересекут границу. Вот и вопрос, а действительно ли нам нужно было тратить столько денег на «зубы дракона» и «противотанковых ежей». Я вижу, что есть и преувеличенная нервозность с убежищами и Службой национальной обороны», - считает Юндзис.

Как сообщалось, что на укрепление восточной границы и реализацию антимобильных мер в этом году выделено 25 миллионов евро. 19 сентября, в свою очередь, правительство поддержало выделение 284,3 млн евро на приоритетные меры, связанные с национальной безопасностью в 2025 году.