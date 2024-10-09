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«Россия использует нетрадиционные методы для расширения своего влияния» - Браже 1

Политика
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
«Россия использует нетрадиционные методы для расширения своего влияния» - Браже

Россия использует нетрадиционные методы для расширения своего влияния, обхода ограничений, дестабилизации и подрыва своих противников, преуспевая на нескольких направлениях, заявила министр иностранных дел Байба Браже на открытии конференции по дезинформации "Disinfo2024" в среду.

Она отметила, что видит много знакомых лиц из экспертного сообщества, международных организаций, правительства, частного сектора и научных кругов. По мнению Браже, такое разнообразие опыта и перспектив является главным преимуществом конференции, которым должны воспользоваться все.

В своей программной речи Браже отметила, что в течение следующих двух дней эксперты будут анализировать влияние информационных манипуляций из-за границы и вмешательство в выборы и демократические институты, разработки в области искусственного интеллекта, кибербезопасность и роль международных партнерств.

"Тот факт, что конференция проходит в Риге, дает нам особую возможность обогатить наши дискуссии, анализируя угрозу дезинформации в более широком контексте, с которым мы сталкиваемся как демократические страны", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Она отметила, что страны Балтии с момента обретения независимости 33 года назад столкнулись со всем спектром враждебных методов информационного воздействия, включая враждебную дезинформацию. По словам Браже, судя по опыту стран Балтии, подверженность не означает уязвимость.

"Мы выдержали все атаки операций влияния и дезинформации как стойкие, развитые демократии. Мы успешно совершили переход и стали полноправными членами Европейского союза (ЕС), НАТО, ОЭСР и еврозоны", - сказала она.

Браже обратила внимание на то, что информационные операции являются ключевым фактором, способствующим дестабилизации и подрывной деятельности России, и поэтому нуждаются в тщательном анализе. По словам Браже, противодействие этим усилиям требует осознания угрозы за пределами Украины и активного сотрудничества между государственным и частным секторами стран, на которые направлены такие действия.

"Для противодействия этой угрозе крайне важно, чтобы западные страны приняли вызов. Мы не можем действовать только реактивно, опровергая дезинформацию своими собственными сообщениями. Мы можем лидировать и добиваться успеха, понимая информационную среду, инвестируя в новые технологии и создавая соответствующие и устойчивые возможности", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Она пояснила, что сильные меры противодействия уже приняты - качественные плюралистические СМИ, гражданское образование, критическое мышление и медиаграмотность, - но многое еще предстоит сделать, в том числе в области контрразведки, санкций и политической воли для реализации существующих норм.

Конференция организована бельгийской неправительственной организацией "EU DisinfoLab" при поддержке МИД.

#россия #байба браже
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го октября

    Вот чего такой министр иностранных дел может сделать для Латвии полезного? Она же истиная русофобка, т.е. никаких отношений со странами соседями нам не грозит.

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