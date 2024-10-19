Деньги на выживание: с помощью «быстрых» кредитов ипотечники Латвии оплачивают коммуналку и еду

Ты их в дверь – они в окно! Вы можете не открывать рекламный спам в своем почтовом ящике, металлическом или электронном, но достаточно включить трансляцию любимого стрима на YouTube, как тут же возникнет назойливая «Мария из Рагациемса». Реклама кредитов для лиц, ведущих хозяйственную деятельность, проникает изо всех щелей.

И это на фоне того, что в ЛР зафиксировано 1 211 395 дел о долговых обязательствах небанковского сектора, и за прошлый год это число выросло на 4,85 процента – куда больше, чем ВВП.

«Мы, в Латвии, выделяемся на фоне ЕС наибольшими ограничениями»

– Эти ограничения (на рекламу «быстрых» кредитов. – ред.) вводились исторически из-за нечестной практики, которая вводила в заблуждение потребителей и порождала очень большое напряжение…, – объяснил запреты Андрис Кулбергс, нововведений депутат «Объединенного списка».

В свою очередь Янис Витенбергс (Национальное объединение) обратился к лоббистам быстрых кредитов в Сейме:

– Этот законопроект – такой цирк в действительности, который давно не видели здесь, на заседании Сейма. На Комиссию явились представители Министерства экономики и познакомили депутатов, что вот вам законопроект, с которым вводится акт зеленого перехода. И какой тут акт зеленого перехода? Это поправки, которыми предусматривается отменить ограничения рекламы быстрых кредитов, которые Сейм решил и ввел в 2018 году...

По словам бывшего министра экономики Витенбергса, «в этих рекламах не отражалась вторая сторона медали – ими разрушенные жизни, где те люди, которые брали эти быстрые кредиты под очень невыгодные проценты, после этого не способные погасить эти обязательства, быстро загонялись в разорение».

– Они не могли официально работать здесь, в государстве, и очень многие семьи были вынуждены из Латвии уехать за границу. Об этих историях никто не говорил. Рекламы крутились, росли в огромной прогрессии эти конторы быстрых кредитов...

Сейчас, благодаря «Акту зеленой перестройки» ЕС, можно формально перенять у Брюсселя директиву, которая снимет запрет на кредитные рекламы. По замечанию Витенбергса, ряд молодых депутатов Сейма меняли свою позицию при голосовании в Комиссии по бюджету и финансам (налогам). В числе таковых был назван, в частности, Атмис Лабуцис («Новое Единство»).

Вообще же, премьерская партия, с участием Союза «зеленых» и крестьян, а также «Прогрессивных», фактически стоят на позиции небанковских фирм. Бывший министр считает, что доступность денег для населения должна обеспечиваться иначе:

– Если хотим решить этот вопрос, поработаем со ссудо-сберегательными обществами, там есть нормальные условия, уже из года в год, десятилетиями такие учреждения работают в нашем государстве, так поможем им развиваться, как это есть в Литве.

«Жителей, которым было очень трудно оплатить свои долги, было достаточно много»

В защиту кредитов выступил депутат Андрис Шуваевс («Прогрессивные»):

– Такая ситуация характерна для Латвии 6-7-летней давности. Сейчас число должников уменьшилось. Улучшились критерии оценки платежеспособности, и, конечно, в данный момент около 90 процентов заемщиков выплачивают кредиты без задрежек. В то же время нам надо смотреть на то, что в последние годы – и это с большой инфляцией за два года – качество немного уменьшилось. Это закономерно. Конечно, как только была очень большая инфляция, мы увидели, что вновь спрос на такие кредиты возрос, и совершенно закономерно также увеличилось число жителей, у которых были трудности выплатить эти долги.

Господин Шуваевс напомнил, что в 2023 году Сейм уже занялся вопросом кредитования – тогда пошли навстречу тем, кто попал в неприятности с ипотекой из-за роста ставок Euribor.

«Вспомним, что большая часть небанковских потребительских кредитов используется, чтобы погасить основные надобности, то есть чтобы закрыть свои счета, чтобы оплатить транспортные расходы, чтобы покрыть затраты на питание», – напомнил депутат Шуваевс.

Представитель «Прогрессивных» уверял, что, «как нам указал Центр защиты прав потребителей, число нарушений в целом минимально, и оно уменьшается». Вместе с тем появление на горизонте новых игроков в сфере финансовых услуг, к примеру, со стороны оперирующего государственными и европейскими деньгами Altum, господин Шуваевс не считает серьезным фактором:

– Мне чрезвычайно трудно поверить, что ставки в целом снизятся, они по-прежнему были бы достаточно высокими, принимая во внимание, что просто спрос на такого рода небанковские потребительские кредиты достаточно высок.

«Я также понимаю, что нынешнее регулирование, вероятно, не оптимально, – рассуждал парламентарий. – Однако от полного запрета до такой полной либерализации, на мой взгляд, есть очень много этапов, которые пока не рассмотрены...»

«Наибольшая аудитория в возрасте от 30 до 39 лет»

Депутат Артурс Бутанс (Национальное объединение) попытался напугать коллег-законодателей, используя статистику о заемщиках небанковского сектора:

– Это экономически активные, в сильных годах, репродуктивном возрасте, и это есть те, которых (…) с этим предложением быстрых кредитов загоняем в теневую экономику и потенциально после того также в эмиграцию. Ибо таковы есть тенденции.

«В обществе царит низкая финансовая грамотность, имеет место большое социальное напряжение», – утверждает А. Бутанс. Интересно, кстати, что именно его родная партия последние времена – до 2023 года – возглавляла Минэкономики. Что ж не озаботились такой проблемой?

А в итоге получается, что на стране висит более 744 млн евро кредитов, которые выданы вне банков. «В будущем году, возможно, достигнем миллиарда», – прогнозирует парламентарий.

– Может быть, Латвия есть единственная, где общество оказалось в такой ситуации финансовой отрасли – со столь большим числом долгов, – продолжил нагнетать атмосферу Артурс Бутанс. – Может быть, спросите у работодателей, которые уже более чем два года работают над тем, чтобы вернуть обратно рабочую силу, чтобы нам не нужно было ввозить иммигрантов, чтобы наша собственная рабочая сила возвращалась в Латвию или не уезжала прочь... речь о работниках, у которых есть эти описанные счета.

«Азартные игры, быстрые кредиты и многие другие разорения», как выразился парламентарий, опустошают Латвию.

Отступление банков из провинции

В свою очередь Скайдрите Абрама из «Прогрессивных» обратила внимание коллег на влияние небанковского сектора на финансирование филантропии, а также спортивных состязаний.

– Что я вижу, когда еду каждый день на автобусе к себе домой недалеко от Засулаукса? Все большие мероприятия – это рекламы брендов небанковских кредитов.

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Минэкономики, констатировал, что Латвия (которая долгие годы позиционировала свою столицу как расчетный центр европейского уровня!) в финансовой сфере отстает от литовцев. «Но наша задача способствовать финансовой доступности в регионах», – подчеркнул чиновник. Потому и ведутся переговоры с небанковским сектором – «и это не только выдающие быстрые кредиты, но также это предлагающие ипотеку и подобные продукты».

Так что вот как выходит – скандинавские банки ликвидируют в провинции последние филиалы и банкоматы, а их место занимают небанковские ростовщики. Все это две стороны одной медали.

Впрочем, законопроект в Сейме прошел только 1-е чтение, а значит, что вокруг быстрых кредитов еще наломают немало дров!