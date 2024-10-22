Депутатов Сейма сравнили с хунвейбинами, юных граждан ЛР назвали идиотами: что за это будет?

Уже завтра рекордсмен по длительности нахождения на политической сцене Латвии Александр Кирштейнс предстанет пред очи коллег по Сейму из комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Фактически для Кирштейнса посещение именно этой комиссии уже стало привычным делом — нет такого сеймовского созыва, в котором бы именно этот острый на язык парламентарий не вызывался бы на ковер "этической комиссии". Но на сей раз — редкий случай! — заявление на него написали все члены президиума парламента.

Поводом послужила пламенная речь независимого нынче депутата Кирштейнса на пленарном заседании 10 октября, когда рассматривалось предложение "прогрессивных" о предоставлении права голосовать на муниципальных выборах гражданам ЛР уже с 16 лет. Сейчас, как известно, голосовать можно по достижении совершеннолетия — с 18 лет.

Кирштейнс резко критиковал эту идею, причем в пылу полемики, как это ему свойственно, решил не выбирать выражений и сравнений. "Идиоты с низкой социальной ответственностью", "По виду — молодые, но мозгов нет". Так он охарактеризовал нынешнюю молодежь.

Также парламентарий проехался и по своим коллегам, сравнив их с хунвейбинами. "В основном хунвейбины были в возрасте 14–16 лет, но лица — похожи на вас, так что это вам комплимент".

Однако депутаты это комплиментом не посчитали, а усмотрели в этом и других высказываниях ветерана латвийской политики грубейшее нарушение кодекса депутатской этики. Ведь Кирштейнс своими высказываниями подчеркивал личные черты оппонентов, нарушив и другие общепринятые этические нормы.

Отметим, что хунвейбины — это активисты молодежного движения времен культурной революции Мао в Китае. Это движение просуществовало всего два года — с 1966 по 1967–й, отличалось крайней нетерпимостью к "врагам народа" и в итоге, выйдя из под контроля тогдашнего китайского руководства, вступило в конфронтацию и с властью, и с армией.

Заявление на Кирштейнса подписали все члены президиума Сейма во главе со спикером парламента Дайгой Миериней. Рискнем предположить, что на сей раз Кирштейнс может не отделаться очередным порицанием с трибуны Сейма.

Его могут наказать и более строго — например, лишить права участвовать в одном или нескольких пленарных заседаниях. Такой "отпуск" обходится весьма дорого, ведь за каждое, даже принудительное непосещение пленарного заседания из зарплаты высчитывают 20 процентов.

То есть депутата за острый язык могут наказать и деньгами. В этом Сейме так и случилось с теперь уже бывшим депутатом Глорией Гревцовой, которую тоже наказали запретом на участие в пленарных заседаниях.

Но одного решения мандатной комиссии Сейма недостаточно — тот или иной вид наказания для депутата должен быть подтвержден большинством голосов на пленарном заседании.