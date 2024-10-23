«Этот случай посылает сигнал жителям Латгалии – спасайтесь, кто может» - журналист об истории с дроном

Недавний инцидент с дроном, привлекший внимание общественности, выявил серьезные проблемы с безопасностью на латвийской границе, заявила в эфире TV24 Лайма Линужа, бывший главный редактор газеты «Ludzas Zeme», подчеркнув обеспокоенность по поводу безопасности жителей Латгалии и прозрачности информационного потока.

Линужа, разделяя свое мнение, раскритиковала тот факт, что присутствие дрона в стране было обнаружено случайно, а не в результате превентивных действий властей.

«Если бы не человек, который сообщил в полицию, что дрон где-то упал, мы бы вообще не знали, что дрон прилетел в Латвию», - сказала Линужа, выразив удивление тем, что о таких событиях не хватает централизованной информации и что они могли бы остаться незамеченными, если бы не было сообщений от граждан.

По мнению Линужи, этот случай проливает свет на более серьезную проблему – как обеспечивается безопасность Латгальского региона с учетом возможных инцидентов с летающими объектами, которые могут пересечь границу.

«Вопрос уже не в том, будет ли что-то лететь или нет через границу, а в том, как мы можем быть уверены, что кто-то узнает об этом, если это произойдет», - добавила она.

Это вызывает обеспокоенность, что о такого рода инцидентах не сообщается общественности быстро или достаточно открыто.

Линужа также выразила неуверенность и обеспокоенность по поводу безопасности жителей Латгалии, призвав их быть подготовленными и осторожными. «Я думаю, что этот случай сигнализирует жителям Латгалии о том, что, дорогие, кто может - спасайтесь», - иронично добавила она, указав на уязвимость жителей Латгалии в таких ситуациях.

Этот инцидент поднимает вопрос о том, в какой степени наши силовые ведомства способны контролировать и отслеживать воздушное пространство в приграничных регионах, особенно в период роста напряженности в Балтийском регионе. Могут ли граждане Латвии поверить, что любая подобная проблема будет быстро выявлена и надлежащим образом решена?