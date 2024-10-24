Baltijas balss logotype

Латвийский эксперт призвал не надеяться, что российская армия станет слабой 3

Политика
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Латвийский эксперт призвал не надеяться, что российская армия станет слабой
ФОТО: twitter

«Нужно быть более готовым к скрытым или гибридным действиям России»? - под таким заголовком Diena выпустила интервью с директором Центра исследований политики Восточной Европы Марисом Цепурисом.

Для начала, ему пришлось комментировать нашумевшие высказывания целых генералов США — Бена Ходжеса, Филиппа Бридлоу, Кристофера Кавали, что РФ быстро восстановит свою армию, «и о возможностях Балтийских государств обороняться» (последнее американские военачальники оценивают весьма скептически).

«Не секрет — мы не можем надеяться, что после вторжения в Украину, независимо от того, как эта война завершится, российская армия станет слабой. Ясно, что армия России восстановится. То, что отличается, может быть, есть версии, сколь быстро это произойдет». Так или иначе, считает эксперт, «нам надо изменить свое видение России, ибо многие годы Россия за Западе рассматривалась как возможность экономического сотрудничества». «Например, если вспомним, что совсем не так давно Россия себя в Европе позиционировала как волшебный и надежный источник энергоресурсов, как отличный путь для транзита, как великолепная возможность инвестиций».

Между тем, существует и субъективный фактор. «Российская армия была весьма сильна и перед 2022 годом, однако, принимая во внимание, что этого политического решения напасть на Украину не было, Путин не дозрел до этих действий, и ближний круг в него не навострил уши... Поэтому здесь также очень важно, кто же через эти пять, восемь или десять лет будет находиться в руководстве России и какая тогда будет российская калькуляция — можно ли большего достичь военными инструментами или иным набором...»

«Если посмотрим на контекст украинской войны, нужно вспомнить также, что Россия же не готовилась к такой войне, которая происходит в настоящее время. Россия готовилась к трехдневной войне — провести военное вторжение с целью очень быстро оставить Украину без высшего политического и военного руководства, быстро занять стратегические объекты — и, конечно, исходя из ошибочных расчетов ФСБ, предвидя очень большую поддержку украинцев, которая, конечно, таковой не была, поэтому очень скоро эта эйфория пропала».

«Сейчас Россия приспособилась к тому, как эта война реально протекает, и осваивает новые технологии — как применение дронов, так приспосабливает свой арсенал. И внутренний переход России на эту военную экономику, конечно, позволяет им возобновлять или по меньшей мере не терять присутствие на поле боя и восстанавливать свои запасы амуниции и оружия. Конечно, не обходится и без вызовов. Российское военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей есть один из видов, как она старается уменьшить недостачу ресурсов, главным образом истраченных запасов амуниции, что однако показывает, что военная индустрия России не столь сильна. И второе, конечно, есть недостаток человеческих ресурсов на поле боя».

«Еще за десять лет моделировали, что с размещенными в Калининграде силами Россия способна блокировать любое движение НАТО фактически в большей части Балтийского моря, - подчеркивает М. Цепуритис, - сейчас... говорится о том, что государства НАТО в случае такого военного конфликта скорее могли бы обуздать Россию».

#оборона
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
1

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    Россия не смотря на войну экономически растет, армия набирается опыта и навыков, так что для вывода, что Россия будет слабее, нет никаких оснований.

    3
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Россия не смотря на войну экономически растет, армия набирается опыта и навыков, так что для вывода, что Россия будет слабее, нет никаких оснований.

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Как армия, которая получает практические навыки ведения реальных боевых действий может стать слабее?!

    3
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео