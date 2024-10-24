Латвийский эксперт призвал не надеяться, что российская армия станет слабой

Для начала, ему пришлось комментировать нашумевшие высказывания целых генералов США — Бена Ходжеса, Филиппа Бридлоу, Кристофера Кавали, что РФ быстро восстановит свою армию, «и о возможностях Балтийских государств обороняться» (последнее американские военачальники оценивают весьма скептически).

«Не секрет — мы не можем надеяться, что после вторжения в Украину, независимо от того, как эта война завершится, российская армия станет слабой. Ясно, что армия России восстановится. То, что отличается, может быть, есть версии, сколь быстро это произойдет». Так или иначе, считает эксперт, «нам надо изменить свое видение России, ибо многие годы Россия за Западе рассматривалась как возможность экономического сотрудничества». «Например, если вспомним, что совсем не так давно Россия себя в Европе позиционировала как волшебный и надежный источник энергоресурсов, как отличный путь для транзита, как великолепная возможность инвестиций».

Между тем, существует и субъективный фактор. «Российская армия была весьма сильна и перед 2022 годом, однако, принимая во внимание, что этого политического решения напасть на Украину не было, Путин не дозрел до этих действий, и ближний круг в него не навострил уши... Поэтому здесь также очень важно, кто же через эти пять, восемь или десять лет будет находиться в руководстве России и какая тогда будет российская калькуляция — можно ли большего достичь военными инструментами или иным набором...»

«Если посмотрим на контекст украинской войны, нужно вспомнить также, что Россия же не готовилась к такой войне, которая происходит в настоящее время. Россия готовилась к трехдневной войне — провести военное вторжение с целью очень быстро оставить Украину без высшего политического и военного руководства, быстро занять стратегические объекты — и, конечно, исходя из ошибочных расчетов ФСБ, предвидя очень большую поддержку украинцев, которая, конечно, таковой не была, поэтому очень скоро эта эйфория пропала».

«Сейчас Россия приспособилась к тому, как эта война реально протекает, и осваивает новые технологии — как применение дронов, так приспосабливает свой арсенал. И внутренний переход России на эту военную экономику, конечно, позволяет им возобновлять или по меньшей мере не терять присутствие на поле боя и восстанавливать свои запасы амуниции и оружия. Конечно, не обходится и без вызовов. Российское военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей есть один из видов, как она старается уменьшить недостачу ресурсов, главным образом истраченных запасов амуниции, что однако показывает, что военная индустрия России не столь сильна. И второе, конечно, есть недостаток человеческих ресурсов на поле боя».

«Еще за десять лет моделировали, что с размещенными в Калининграде силами Россия способна блокировать любое движение НАТО фактически в большей части Балтийского моря, - подчеркивает М. Цепуритис, - сейчас... говорится о том, что государства НАТО в случае такого военного конфликта скорее могли бы обуздать Россию».