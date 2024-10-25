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«РФ свободно бьет по Украине. А Украина по РФ – нет» - Шноре о несправедливости в мире 4

Политика
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
«РФ свободно бьет по Украине. А Украина по РФ – нет» - Шноре о несправедливости в мире

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжает вызывать широкие дискуссии о поддержке Украины Западом. Один из наиболее актуальных вопросов заключается в том, позволят ли США Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом в эфире TV24 рассказал депутат Сейма Эдвин Шноре.

Шнор убежден, что рано или поздно США согласятся позволить Украине использовать западное оружие.

«Логика понятна. Если Россия может свободно стрелять по Украине, а Украина не может ответить тем же, это несправедливо», - говорит политик. Депутат отмечает, что нынешняя ситуация, в которой Украина ограничена в возможностях ответить на российскую агрессию, препятствует победе Украины и усиливает позиции России.

«Понятно, что если мы говорим о какой-то победе, говорим о победе Украины и поражении России, то любая логика говорит о том, что такой несправедливой ситуации не может быть», - подчеркивает Шноре. Шноре допускает, что колебания США в принятии решения о поставках оружия Украине, вероятно, связаны с предстоящими президентскими выборами.

«Это чисто из-за внутриполитических проблем Америки», - объясняет депутат.

«Трамп обвиняет Харрис в том, что она оказывает слишком большую поддержку Украине и ведет к мировой войне. Поэтому этот вопрос затягивается». Однако Шноре убежден, что после выборов ситуация изменится. «Я думаю, что после выборов скидок больше не будет», - прогнозирует депутат.

#война рф и украины #политики
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Комментарии (4)

  • MK
    Martin Kim
    27-го октября

    этот чиновник говорит что несправредливо что Украина не может бить по России так, как Россия бьёт по Украине. То есть "несправедливо" что умирает людей меньше, чем могло бы умирать будь у Украины больше оружия. Он не говорит о варианте когда Украина ПЕРЕСТАЛА бы сопротивляться и люди перестали бы погибать. Этот подход к России и к Украине очень закономерен для прозападной марионетки. Все что такие маринетки могут продать - вред для России в любой форме пусть даже ЦЕНОЙ ЖИЗНЕЙ УКРАИНЦЕВ и ценой благополучия латвийцев. Ведь будь Латвия хотя-бы нейтральной по отношению к России - страна жила бы с богатой экономикой и без нужды уезжать гастарбайтерами по всему миру. Позор!

    1
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Когда уже устанут эти никому неизвестные хайпожоры?

    15
    2
  • MiU
    Made in USSR
    25-го октября

    У РФ есть чем бить, а у страны 404 - нет. Чтобы пускать чужие ракеты вдаль, Украине нужны иностранные специалисты равно, как и вся техническая и топографическая база для наведения и сопровождения. Чего у Украины нет и в помине. Значит для этого нужно официально привлекать ВС других стран. Привлечение ВС другой страны означает право РФ бить уже не только по Украине, но и по техническим средствам, привлечённым для сопровождения пусков... В общем - сначала полетят (на землю) НАТО-вские самолёты дальнего обнаружения, после чего... После чего - возможно всё. Латвии всё это надо? Нет? Тогда почему какой-то Шнурок сидит и подзуживает, как шавка на слона? :-(

    25
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Made in USSR
    25-го октября

    Так похоже что своровано уже столько что все концы может обрубить только военный конфликт Латвии все равно с кем. А тут Россия!

    23
    1

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