Полномасштабное вторжение России в Украину продолжает вызывать широкие дискуссии о поддержке Украины Западом. Один из наиболее актуальных вопросов заключается в том, позволят ли США Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом в эфире TV24 рассказал депутат Сейма Эдвин Шноре.

Шнор убежден, что рано или поздно США согласятся позволить Украине использовать западное оружие.

«Логика понятна. Если Россия может свободно стрелять по Украине, а Украина не может ответить тем же, это несправедливо», - говорит политик. Депутат отмечает, что нынешняя ситуация, в которой Украина ограничена в возможностях ответить на российскую агрессию, препятствует победе Украины и усиливает позиции России.

«Понятно, что если мы говорим о какой-то победе, говорим о победе Украины и поражении России, то любая логика говорит о том, что такой несправедливой ситуации не может быть», - подчеркивает Шноре. Шноре допускает, что колебания США в принятии решения о поставках оружия Украине, вероятно, связаны с предстоящими президентскими выборами.

«Это чисто из-за внутриполитических проблем Америки», - объясняет депутат.

«Трамп обвиняет Харрис в том, что она оказывает слишком большую поддержку Украине и ведет к мировой войне. Поэтому этот вопрос затягивается». Однако Шноре убежден, что после выборов ситуация изменится. «Я думаю, что после выборов скидок больше не будет», - прогнозирует депутат.