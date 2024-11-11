Чтобы пополнить казну власти взялись за старые, проверенные способы увеличения доходной части бюджета - повышение акцизов (на алкоголь и даже безалкогольные напитки, горючее, нефтепродукты и т.п.) и увеличение "дорожного налога" или как он официально называется - налог на эксплуатацию транспортных средств.

На сей раз в минфине решили "не мудрить" и просто с 1-го января механически увеличить размер данного налога для всех транспортных средств на 10 процентов!

С этим категорически несогласны оппозиционеры. Один из них призвал вернуться к прежней, технически и экологически обоснованной схемы.

А именно: если машина выпущена, начиная с 2021-го года, то размер налога "привязан" к объему выхлопа углекислого газа. Чем больше выхлоп, тем больше и налог.

Если же машина выпущена еще до 2021-го года, начиная с тогда в расчет для вычисления размера налога нужно брать, полагает депутат, объем кубических метров двигателя (то есть чем больше двигатель, тем больше и налог).

Но едва ли это предложение будет одобрено, поскольку это может привести к недобору средств в бюджете.