Новая идея в Сейме: малообеспеченных страны нужно кормить «просрочкой»

Дата публикации: 12.11.2024
В нормативных актах торговцев можно обязать создавать продуктовые пакеты для малообеспеченных из продуктов с истекшим сроком годности, которые в противном случае выбрасываются, такое мнение высказала депутат Сейма Майрита Лусе на заседании комиссии Сейма по вопросам социальных и трудовых дел.

Поскольку это не только социальная проблема, но и проблема управления отходами и климата, законодательные акты могли бы установить обязанность продуктовых магазинов передавать списанные продукты питания бедным слоям населения - это совпало бы с более широкими политическими целями Евросоюз, считает политик.

Как сообщил парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс, ни розничное предприятие «Lidl», ни розничное предприятие SIA «Maxima Latvija» не выразили готовности согласиться на такую инициативу, так как в магазинах нет излишков продуктов питания. В свою очередь, ритейлер SIA «Rimi Latvija» выразил готовность согласиться на эту инициативу, однако в целом на ее реализацию сейчас не хватает ресурсов.

Как сообщалось, из-за нехватки средств Европейского социального фонда плюс (ESF+) люди с низким доходом со следующего года больше не будут получать продуктовые наборы.

