Фантазер, ты меня называла: политики ЛР готовят новые обещания гражданам и гражданкам

Как кто–то очень точно подметил, чем ближе выборы, тем менее заметна граница между правящими и оппозицией.

Иными словами, правящие в стремлении понравиться избирателям тоже становятся немножко популистами. И предлагают то, что еще недавно — когда с подобными идеями выходила оппозиция — гневно отвергали.

Напомним: уже 7 июня следующего года — муниципальные выборы, и официальная предвыборная кампания стартует в первых числах февраля — таким образом, до начала активного рекламного периода остается примерно 2,5 месяца. А в октябре 2026–го — парламентские выборы. Таким образом, политики уже практически входят в предвыборный период, и это значит, что правящие должны думать, чем будут "заманивать" избирателям.

Народ, конечно, рад, что на безопасность — особенно внешнюю, решено денег не жалеть, но политики догадываются, что избирателям этого явно мало и они ждут, как именно их жизнь улучшится или что политики намерены делать, чтобы эта жизнь хотя бы не ухудшилась.

Неужели пойдут на снижение?

И вот представители трех правящих партий начали фонтанировать идеями. Итак, "зеленые крестьяне" и даже "Новое Единство" готовы в следующем году начать дискуссии о снижении НДС на основные продукты питания или хотя бы на свежие продукты (молочные продукты, свежая рыба и мясо, хлеб).

Как известно, с подобной инициативой оппозиция выходит уже лет 10, и всякий раз все такого рода предложения торжественно отклоняются. Но теперь правящие готовы запустить обсуждение на сей счет уже от себя.

Кстати, о продуктах — или их стоимости. Упомянутые "зеленые крестьяне" здесь даже превзошли оппозицию, выйдя с предложением начать регулировать цены в торговых сетях на базовые продукты питания. Да, до такого даже оппозиция не додумалась.

Пар уйдет в свисток

Но как это часто бывает, в том числе и в политике — размах на рубль — удар на копейку. Скорее всего планов громадье, придуманных министром экономики Виктором Валайнисом, редуцируются до двух–трех "безобидных" инициатив. Ведь очевидно, что в условиях рыночной экономики невозможно государственное регулирование цен — и от попытки установить потолки наценок на базовые продукты питания скорее всего правительство откажется.

Теоретически можно было бы такие потолки ввести лишь на продукты с пониженной ставкой НДС — но для этого сперва еще нужно такие ставки ввести, ведь это приведет к многомиллионным потерям в казне.

Рискнем предположить, что в итоге Минэкономики введет некий компьютерный барометр цен на основные продукты, чтобы покупатели могли отслеживать цены в основных торговых сетях (их у нас три). Впрочем, если с помощью такого барометра торговцы будут вынуждены снизить цены, то это уже, согласитесь, неплохо.

Отдайте продукты бедным

"Прогрессивные" тоже решили напомнить о себе… прежде всего самим себе — ведь они все–таки левые и вроде бы надо хоть какие–то левые идеи продвигать.

Депутат Сейма от этой партии Майрита Лусе предложила обязать торговые сети формировать пакеты для малоимущих из продуктов с просроченным сроком годности.

Как можно частные компании обязать выполнять функции государства и самоуправлений? Можно лишь делегировать тем же торговым сетям подобные социальные функции — разумеется, оплатив все расходы на формирование таких пакетов и их доставку малоимущим.

Может, скоро политики решат, что коммерсанты обязаны вообще раздавать все свои продукты малоимущим? Это, наверное, тоже возможно, вот только за счет государства.

Легкий испуг бюрократии

А что же "Новое Единство"? Видимо, будет продвигать тему борьбы с бюрократией и сокращения административных расходов. За год, правда, никаких особых прорывов в деле укрощения бюрократии достигнуто не было — лишь недавно соответствующие поправки, призванные уменьшить бюрократические процедуры в строительной сфере, поступили наконец в правительство. А бюрократии ведь полно и еще в десятке сфер. Такими темпами бюрократию не удастся уменьшить и еще лет 10…

Что же касается административных расходов, то пока значимых достижений здесь тоже нет — согласитесь, уменьшение расходов на 50 миллионов — это скорее символический шаг, нежели реальное сокращение бюджетов министерств. Возможно, больше повезет "Новому Единству" в следующем году, когда будет предпринята попытка создать так называемые нулевые бюджеты министерств — то есть заново сформировать расходную часть министерств, пытаясь максимально урезать "ненужные" расходы.

Наверняка премьерская сила напомнит избирателям о том, что с ее подачи удалось остановить рост зарплат членов советов и правлений и в тех предприятиях, которые не полностью принадлежат государству, но в которых у государства есть контрольный пакет или решающее влияние.

Наверное, не стоит рассчитывать на то, что Силиня и Ко пойдут дальше и начнут сокращать чиновников, ведь госуправленцы и соответственно их семьи — это и есть самый преданный электорат "Нового Единства". Зачем же премьерская партия будет вредить сама себе?

И хотя "зеленые крестьяне" обещали сократить госуправление на 5%, в реальности сократят штатную численность клерков "на бумаге" — уберут давно незаполненные вакансии, учитывая, что чиновники зачастую выполняют дополнительную работу за того парня, то есть совмещают должность с учетом того, что заполнить вакансию по конкурсу не удалось.

А где же настоящие подарки?

Однако избиратель обычно хорошо запоминает те решения, которые конкретно его затрагивают. А значит, правящим политикам придется еще напрячь свои извилины и предложить народу более весомые подарки — ну, например, увеличение семейных пособий, которые, кстати, не пересматривались уже пять лет.

Вероятно, нужно будет к 2026 году подумать и об увеличении налоговых льгот для работающих родителей — как известно, введение со следующего года единого необлагаемого минимума касается всех работающих, а не только семей с иждивенцами.

В общем, совсем скоро правящие начнут соревноваться с оппозицией на предмет того, кто же сильнее любит избирателей. Наверное, это даже неплохо…