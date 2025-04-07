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Избиркомы закрывают двери: к власти в Риге рвутся женщины и человек-партия 6 1216

Политика
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Избиркомы закрывают двери: к власти в Риге рвутся женщины и человек-партия

На выборы в Рижскую думу уже зарегистрировано 15 списков и это еще не предел.

Завтра ровно в 18.00 двери избирательных комиссий для подачи списков закроются и те, кто не успели, те... опоздали. Да, именно завтра - последний дней приема списков кандидатов в депутаты на выборы в самоуправления, которые пройдут 7-го июня.

На момент подготовки этого материала уже по всей стране было зарегистрировано 280 списков и на 731 место депутата самоуправлений на данном этапе претендуют 5244 человека, то есть более 7 человек на одно депутатское место.

По традиции, самая большая конкуренция - в Риге, где для участия в выборах в столичную думу уже заявилось 15 политических сил и это повторения рекорда прошлых, внеочередных, выборов в Рижскую думу. Рискнем предположить, что в итоге будет зарегистрировано для участия в выборах в столичный муниципалитет 16 или даже 17 списков.

Именно сегодня был подан уже зарегистрирован список партии "Латвия на первом месте" во главе с депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом. Именно эта партия, согласно опросам, лидирует по популярности среди рижан. Партия "Новое Единство" во главе с Вилнисом Кирсисом, который сейчас руководит Ригой, была зарегистрирована еще на прошлой неделе.

Последние две политические силы явно удивили. Платформа 21 представила список, который состоит исключительно из представителей прекрасной половины человечества. Ровно 21 кандидатка!

А список Латвийской партии возрождения состоит… из одного кандидата — доктора медицины, специалиста по кожным и венерическим заболеваниям Сильвестора Рубина. Как и кого он планирует в одиночку возрождать, не сообщается.

Самому молодому кандидату в депутаты в Рижскую думу 18 лет, а самому пожилому — 87.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(6)
  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    Извините, а как можно голосовать за Вилниса Кирсиса? Он только был у власти. Ничего не сделал. Максимально слабый и бездарный лидер

    13
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го апреля

    Хозяин последует своей традиции, мэр должен быть глупее предыдущего, что мы и видим. Поэтому Шлесерс, там Роликов не годятся для хозяина. А вот Ланга в самый раз! Тем более, она в партии националистов, а они рвутся вперёд.

    10
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го апреля

    И снова приходят на ум великие строчки баснописца Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь...". Ну и Шнура немного: "Выборы, выборы, кандидаты -...",

    13
    2
  • JL
    Janina LV
    7-го апреля

    Выборы в Рижскую думу, как шахматную партия в Кировском парке, где на доске остались только королевы и одинокий король: игра становится непредсказуемой, а исход - интригующим. Недаром сказал одни чиновник, одно ему мерещиться сплошное порно.

    17
    2
  • А
    Андрей
    7-го апреля

    "Именно эта партия, согласно опросам, лидирует по популярности среди рижан."

    Мне, почему-то, слышатся здесь нотки пристрастности. Если не ошибаюсь - это уже не в первый раз. Интересно почему? Но взываю к нормам журналистской этики. Либо Вы публикуете ссылки на конкретные результаты конкретных опросов, либо на Вашей профессиональной репутации останется грязное пятно!

    Выбирайте!

    23
    3
  • O337
    Ogonek1337
    Андрей
    7-го апреля

    Это общеизвестный факт, можете ознакомиться с ним в интернете. Статья не научная, редактор не обязан каждый раз на все ссылаться.

    0
    9
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