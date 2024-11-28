«С таким изношенным организмом есть боли и трудности» - Вике-Фрейберга о своем здоровье

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга рассказала о своем состоянии здоровья, которое, к сожалению, уже не то, что прежде…

«Меньше чем через месяц мне исполнится 87 лет. Никто не может дать мне новое тело, поэтому с таким изношенным организмом есть определенные боли и трудности», - сказала Вике-Фрейберга.

В настоящее время они оба с мужем Имантом по-прежнему живут в деревне, где берут в руки палки и регулярно гуляют.

Вернувшись же в Ригу, чтобы улучшить физическую форму и самочувствие, экс-президент ходит к физиотерапевту.