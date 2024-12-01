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Латвийскую систему образования назвали «долиной скорбей». Что случилось? 1

Политика
Дата публикации: 01.12.2024
mixnews.lv
Латвийскую систему образования назвали «долиной скорбей». Что случилось?

Глава Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс выразил серьезную обеспокоенность по поводу сокращения часов обучения национальной обороне в школах в программе TV24 «Kartības rullis».

По его словам, такое решение негативно влияет на патриотическое воспитание молодежи и готовность общества защищать свою страну.

Сегодня, когда вопросы безопасности более актуальны, чем когда-либо прежде, система образования Латвии заслуживает особого внимания.

«Можно, конечно, говорить здесь красивыми и общими предложениями, но в данном случае пропаганда — одно из самых серьезных орудий», — говорит Пабрикс, подчеркивая важность патриотического воспитания. Он подчеркивает, что система образования Латвии сталкивается с серьезными проблемами, особенно в связи с подготовкой национальной обороны.

«Я считаю, что система образования Латвии — это относительно большая долина скорбей, включая план 2030 года. И в данном конкретном случае я просто не верю, что если мы уменьшим количество часов подготовки по национальной обороне со 142 до 112, то мы ничего не потеряем!», — выразил Пабрикс возмущение.

Он считает, что сокращение часов обучения обороне наносит большой вред патриотическому воспитанию молодежи и готовности общества защищать свою страну.

#образование #оборона
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    Пабрик, иди на х. Твоя мерзкая рожа где только не тёрлась. Теперь оно еще и глава военных технологий и блаблабла...Кал на палочке хитрозадый а не глава.

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