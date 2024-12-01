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«Следующий шаг – страны Балтии!» Латвийские эксперты предупреждают: происходящее в Грузии уже затрагивает Латвию 4

Политика
Дата публикации: 01.12.2024
Latvijas Avīze

Протестующие в Грузии третью ночь подряд выходят на демонстрации против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз (ЕС).

Как и в предыдущие ночи, продолжались столкновения между протестующими и силами безопасности. Спецназ начал разгонять демонстрантов с помощью водометов и дымовых шашек, на что протестующие ответили пиротехникой.

Как сообщает портал Civil Georgia, в воскресенье утром протестующих оттеснили от проспекта Руставели, но они продолжают собираться на проспекте Чавчавадзе и призывают людей не идти на работу, а присоединиться к демонстрантам.

Прозападный президент Саломе Зурасбишвили заявила в субботу информационному агентству AP, что страна становится «почти Россией», а правящая партия «Грузинская мечта» контролирует большинство институтов страны.

Но что о происходящем говорят в Латвии и как это в конечном итоге может повлиять на нас? Это влияние уже ощущается в информационном пространстве.

Режиссер Андрей Экис, активно следящий за событиями в мире, утверждает: «Идет информационная война. В настоящее время нас атакуют бот-фермы. Людям, которые потребляют контент в социальных сетях и читают комментарии на порталах, нужно быть очень осторожными, нужно включать критическое мышление, потому что даже редакторы СМИ не могут всего этого уловить».

Режиссер также обращает внимание на то, что происходящее в Грузии важно и для Латвии, особенно если власть Путина в Грузии удастся укрепить: «Если Путин проиграет битву в Грузии, Сирии, Украине, то люди в мире еще больше поймут, сколько в нем ненависти. Чем слабее он останется, тем лучше для нас, тем меньше у него союзников».

Политолог Филипп Раевскис также указывает на информационную войну: «То, что мы видим параллельно с тем, что происходит в Грузии, - это масштабная операция, направляемая Россией, главная задача которой - создать различие мнений, тем самым лишая легитимности волю народа и усиливая право пророссийских сил применять насилие для подавления протестов. Предпринимаются попытки максимально создать основу для фальсифицированных парламентских выборов, которые позволили бы укрепить существующую пророссийскую власть».

Эксперт также подчеркивает важное влияние этих событий на Латвию: «Если Россия добьется успеха в своей деятельности в менее защищенных странах бывшего СССР – Молдове, Грузии, Армении – то следующим шагом будут страны Балтии, потому что, как мы хорошо знаем, Путин определил, что распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой, и он никогда не скрывал, что хочет полностью восстановить империю СССР. Несмотря на то, что мы находимся в НАТО и Евросоюзе, наше общество и страна также уязвимы к гибридным методам, что, как мы видим, у России получается гораздо лучше, чем прямое военное нападение на Украину».

#мнения #грузия
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Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    2-го декабря

    Куда смотрит СГБ (VDD)? Раевский, президент, МИД публично поддержали организованные беспорядке с городе, стране. СГБ (VDD) будет стоять в сторонке, если подробные события будут происходить в Риге? Даёте зуб на отсечение?

    0
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  • А
    Андрей
    2-го декабря

    Вопрос Раевскому, кинорежиссёру и президенту с министром ИД: Если в Латвии будут происходить протесты в точно таком же формате: обстрел полиции из пиротехники, порча, разрушение зданий и т.д., вы точно также поддержите протесты отдельных групп населения? Если нет, то - заткнитесь! То, что вам не нравится, что Грузия не войдёт в ЕС и НАТО, как говорится: "и коню понятно". Вопрос только какие жертвы вы готовы принести ради своих хотелок?! Точно с таких же протестов начиналось в Украине в 2013-м. По итогам: пробелма не решена, сотни тысяч, если не пару миллионов жертв (убитых и раненных). Вы этого хотите?

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    0
  • P13
    Podruzka 13
    2-го декабря

    Эксперт Филипп Раевскис - где вы его откопали? Решил на объёзженном коне ворваться в политику? Где вы этих экспертов берёте? Лозунг : Русские идут! уже надоел, смените пластинку!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го декабря

    Мне как то вообще пофиг. На молдову, грузию и тп. Что там творится это их дело. Пусть хоть на ушах ходят. Мне важна наша родимая черепообмерочная ну и штаты, поскольку от них много что в мире зависит.Так что не мандражирую, в отличие от чуваков в статье.

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