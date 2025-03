Как и в предыдущие ночи, продолжались столкновения между протестующими и силами безопасности. Спецназ начал разгонять демонстрантов с помощью водометов и дымовых шашек, на что протестующие ответили пиротехникой.

Ingenuity at the barricades



Georgian protesters crafted a multi-barrel fireworks launcher to rain hell on these Russian bastards. pic.twitter.com/rXCVRNpClK