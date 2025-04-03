Япония готовится к мегаземлетрясению: в прогнозе 300 000 жертв и 30-метровое цунами

Правительство Японии опубликовано предупреждение о катастрофическом экономическом ущербе и гибели почти 300 000 человек, когда следующее мегаземлетрясение обрушится на страну. Прогнозируется волны цунами высотой с 11-этажный дом и экономические потери до 1,8 трлн долларов.

Япония расположена вдоль Тихоокеанского сейсмического пояса, более известного как «Огненное кольцо», расположенного вдоль внешних границ Тихого океана, где, по данным Геологической службы США, происходит около 81 процента крупнейших землетрясений в мире.

Четыре главных острова Японии, подверженные землетрясениям, и прилегающие к ним острова расположены на пяти крупных и мелких тектонических плитах земной коры — Амурской, Охотской, Тихоокеанской, Филиппинской и Окинавской, — которые медленно движутся, и землетрясения концентрируются вдоль их границ.

11 марта 2011 года в стране произошло Великое восточно-японское землетрясение магнитудой 9,0, что стало самым крупным землетрясением, когда-либо зарегистрированным в Японии. Беспрецедентная катастрофа вызвала цунами и стала причиной ядерной аварии, в результате которой погибло по меньшей мере 19 729 человек.

Прогноз мегаземлетрясения

Newsweek cообщает, что в последнем отчете, подготовленном японской правительственной рабочей группой по землетрясениям, было подсчитано, что в результате мегаземлетрясения в Нанкайском желобе магнитудой 8-9 баллов может погибнуть до 298 000 человек.

Нанкайский желоб расположен у южного побережья материковой Японии на тройной границе между Амурской, Охотской и Филиппинской плитами. Землетрясение 2011 года произошло в близлежащем Японском желобе.

Землетрясение в Нанкайском желобе происходит в Японии приблизително каждые 100–150 лет, и эксперты давно опасаются, что в ближайшем будущем там может произойти еще одна катастрофа.Последние подтвержденные землетрясения, связанные с желобом, были зафиксированы в 1944 и 1946 годах.

По оценкам Токио, потенциальные потери человеческих жизней составят около 300 000 человек, что на 10 процентов ниже, чем в предыдущем отчете, опубликованном в 2012 году, в то время как прогнозируемые экономические потери выросли с 1,4 трлн до 1,8 трлн долларов.

По оценкам японского правительства, вероятность мегаземлетрясения в течение 30 лет составляет 70-80 процентов.