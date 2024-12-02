Несмотря на то, что по формальным признакам Латвия является страной с рыночной экономикой, государство служит влиятельнейшим фактором в народном хозяйстве. По крайней мере крупнейшими корпорациями страны по–прежнему являются те, в которых держателями акций выступают министерства.

На минувшей неделе ведомство Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян) отчиталось о том, что делается на ниве государственных обществ капитала. Думается, и нашим читателям нужно знать, куда идет их денежка.

SIA Latvijas standarts

100–процентно государственная компания. "Общая стратегическая цель", — как указано в отчете Минэкономики для Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям — "Обеспечивать доступные обществу и достоверные услуги стандартизации, организуя разработку национальных стандартов Латвии и адаптацию европейских и международных стандартов соответственно международным принципам стандартизации, устраняя неполноту рынка и способствуя продуктивности латвийских предприятий, конкурентоспособности, экспортной способности и включению в глобальные стоимостные цепочки".

Latvijas standarts представляет нашу страну в Европейском комитете стандартизации (CEN), Европейском комитете стандартизации электротехники (CENELEC), Международной организации стандартизации (ISO), Международной комиссии электротехники (IEC), Европейском институте стандартов телесвязи (ETSI).

В настоящее время в системе доступны 52 267 документов по стандартизации, которыми руководствуются в том числе латвийские производители.

С Latvijas standarts сотрудничает 58 технических комитетов в нашей стране и 362 эксперта. Подавляющее большинство, кстати, из частного сектора — 50%, затем идут негосударственные организации — 17%, государственные общества капитала — 12%, учреждения государственного управления — 11% и учреждения науки, исследований и образования — 10%.

За 2023 год и 9 месяцев 2024 года Latvijas standarts зарегистрировал 2660 новых документов стандартизации, получил доступ к 182 076 международным документам, обеспечил 100–процентную связь с законодательными актами страны и опубликовал 62 списка применяемых стандартов. Собственная деятельность компании сертифицирована соответственно требованиям ISO 9001:2015.

Как это принято сейчас, предприятие помогает зарубежным партнерам — Министерству экономики, торговли и развития сельского хозяйства Украины, ее же Национальному институту стандартизации, и, внезапно, Агентству технического регулирования Узбекистана.

SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs

Данное предприятие также является полностью государственным. Его общая стратегическая цель: "Проводить достоверные и высокоточные измерения, обеспечивать необходимые обществу метрологические услуги, главным образом действуя в сегментах рынка, на которых недостаточна конкуренция или другие участники рынка услуг не предоставляют".

Для поддержания национальных эталонов LNMC получил государственную дотацию 151 000 евро. То есть в чистом виде госпредприятие плановой экономики.

Эти средства, впрочем, были отработаны с лихвой: за год осуществлена проверка 71 000 измерительных приборов. Метрологи верифицируют такие столь нужные в экономике и повседневной жизни устройства, как весы, оборудование АЗС, счетчики, радары, манометры, угломеры, термометры, газоанализаторы и т. д.

AS Attīstības finanšu institūcija Altum

Созданное в 2013 году на базе государственного Latvijas Hipotēku un zemes banka (с 1993 г.) и широко известное в последние годы государственное общество капитала, в котором Министерство финансов располагает 40%, Министерство экономики и Министерство земледелия — по 30% долей капитала.

Задачи формулируются весьма пространно: "Руководство организационными структурами, управлением и финансами, разработка, утверждение, осуществление и надзор за порядком программ, а также деятельность в других определенных нормативными актами делегированных задач государственного управления…"

Деятельность Altum регулируется особым Законом о финансовом институте развития. Предполагается, что данное предприятие, действуя с помощью финансовых инструментов — займов, гарантий и вложений в фонды капитала, обеспечивает доступность денежных ресурсов для предприятий и домохозяйств, в определенные государством приоритетные сферы. Цель — "способствовать развитию народного хозяйства и влиять на мобилизацию частного капитала и финансовых ресурсов".

Altum применяет в своей деятельности финансирование из госбюджета, фондов ЕС, а также привлекает международные финансовые институты и рынки капитала. При этом делает это, "не конкурируя с частным сектором, заполняя неполноту рынка".

В настоящее время в программах Altum циркулируют 1,1 миллиарда евро. В эту сумму входят, во–первых, гарантии — на 501 миллион евро, или 43% портфеля. Их реципиентами являются коммерсанты, сельские хозяева, экспортеры, получатели кредитов на жилье (семьи, молодые специалисты, военнослужащие), студенты.

Второй важной категорией в портфеле Altum являются займы — на 451 миллион, или 38,7% портфеля. Из них финансируются стартапы — начальный этап бизнеса, инвестиции в малые и средние предприятия, "зеленые" проекты, дигитализация, энергоэффективность жилых зданий и арендного жилья. Из займов института финансируются займы сельскохозяйственных инвестиций, оборотные средства фермеров, приобретение земли.

Далее в заботах Altum — земельный фонд (115 миллионов, 9,9%) — тут финансируются ухоженные земли, земельная аренда и реверсивные арендные платежи.

Затем следует капитал возможностей, или венчурный капитал — это, как правило, высоко рисковые операции, бизнес–акселераторы. В них циркулирует 94 миллиона евро средств Altum, или 8,1% портфеля. Из него финансируются проекты "Фонда трех морей" (Балтика — Черное море — Адриатика), что позволяет Латвии внести свою малую толику в глобальную геоэкономику. И замыкают пятерку расходных статей социальные гранты — на 3 миллиона евро, или 0,3% — социальным предприятиям, энергоаудиту, энергоэффективности жилых зданий и программа Balsts для многодетных семей.

В этом году Altum порадовал потенциальную клиентуру расширением лимитов гарантий:

на дигитализацию и автоматизацию — от 5 до 7 млн евро

на гарантии крупным коммерсантам — с 1,5 евро до 2,25 млн евро

на гарантии жилищам вне Риги и Рижского региона — до 50 000 евро.

При работе с малыми и средними коммерсантами применяются займы со ставкой Euribor в 0% на срок до 18 месяцев. Ставка займов для оборотных средств сельских хозяев, с учетом неблагоприятных погодных условий, снижена до 3,5% годовых. В свою очередь, Кабинет министров поправками от 16 июля 2024 года предусмотрел уменьшить ставку по займам на приобретение земли с 2,2 до 1,9 процента.

Так что госпредприятия, хоть и в отчетности, демонстрируют свою эффективность. Ну а что это принесет в итоге для народного хозяйства, вскоре покажет статистика ВВП…