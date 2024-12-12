Baltijas balss logotype

Rail Baltica: депутаты завершили свое расследование (ДОПОЛНЕНО - СПИСОК ВИНОВНЫХ В КРАХЕ) 4

Политика
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Rail Baltica: депутаты завершили свое расследование (ДОПОЛНЕНО - СПИСОК ВИНОВНЫХ В КРАХЕ)

"В реализации Rail Baltica с самого начала царил хаос и бардак" - перед уходом на каникулы Сейм может утвердить заключительный доклад парламентской следственной комиссии.

Итак, только что парламентская следственная комиссия по Rail Baltica четырьмя голосами "за" (все представители сеймовской оппозиции) при трех воздержавшихся (представители трех коалиционных партий) приняли заключительный доклад, который скорее всего будет утвержден на последнем в этой зимней сессии и в этом году пленарном заседании Сейма 19-го декабря.

И хотя в докладе перечислены бывшие министры и чиновники, которые, по версии парламентариев, несут или точнее - должны нести ответственность за провал проекта века, это может и не повлечь за собой каких-то юридических последствий.

Глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сообщил, что в окончательном варианте документа в соответствии с уровнем ответственности перечислены должностные лица: красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства членов комиссии, допустил существенные ошибки, оранжевым - те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого, а желтым - те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта.

"Это не доска позора, мы не адвокаты и не полицейские. Это политическая оценка", - сказал председатель комиссии, добавив, что эти люди названы в документе, чтобы способствовать открытости.

Депутат Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") призвала комиссию не перечислять имена конкретных чиновников, указав, что оценка была субъективной и существует риск причинения ущерба репутации.

И хотя на заседании комиссии виновные поименно названы не были, в сети уже появился список должностных лиц, которых парламентская комиссия обвиняется в эпическом крахе Rail Baltica:

469899272_10233987070916784_866844790460943833_n.jpg

В "красный" блок входят бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс и бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

В "оранжевый" блок вошли бывший председатель правления и исполнительный директор АО "RB Rail" Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывшая руководитель "RB Rail" Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря Министерства сообщения, ныне председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, бывшая госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывшая и. о. госсекретаря Минсообщения и бывшая председатель совета "RB Rail" Лигита Ауструпе, бывшая заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения, ныне министр благосостояния Улдис Аугулис.

В "желтый" блок вошли бывший министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс, бывший председатель правления ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" Каспарс Вингрис, бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис.

Представитель Генпрокуратуры, прикомандированный к парламентской следственной комиссии, сегодня на заседании подчеркнул, что парламент может оценивать лишь политическую ответственность бывших депутатов, министров и других политиков, которые были задействованы на разных этапах запуска проекта века.

"С таким же успехом можно предъявлять претензии к тем депутатам Сейма, которые единогласно в 2017-м году проголосовали за то, что такой международный проект Латвии нужен. Проголосовали, но потом даже не поинтересовались, а как идет реализация проекта, есть ли на него средства и т.п.", - резонно заметил прокурор.

В любом случае, юридическую ответственность тех или иных должностных лиц вправе оценивать только правоохранительные органы, а не члены парламентской комиссии. И такая оценка, намекнул прокурор, будет сделана!

Так или иначе, но парламентское расследование закончилось. Депутаты пришли к выводу, что в реализации Rail Baltica с самого начала царил хаос и бардак - начиная от назначения ответственных за реализацию проекта века, и заканчивая расчетами финансовых затрат на проект и разработкой самого проекта.

Достаточно сказать, что реально строительство основной трассы символически началось лишь вчера (в Иецаве), то есть спустя более чем 10 лет после запуска проекта!

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
37
2

Комментарии (4)

  • 13-го декабря

    Решение Трибунала-этих продажных pida-ov расстрелять. подпись Начальник СМЕРШ

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    Да что вы тут в самом деле...стрелять..тюрьма...конфискация..Как дети малые в самом деле...Политическая ответственность. По-ли-ти-чес-кая...Вот так сурово и безжалостно...Успокойтесь. Ворон ворону глаз не выклюет. Покаркают на друг друга, похлопают крыльями показывая свою значительность в иерархиии и будет...Потому что сегодня ты, а завтра может быть я...А плебсу поссут в морды и пошарят по карманам лучше, в поисках денег, с приговариванием "плати гад, государству нужны деньги, а тебе зачем сволочь."

    17
    0
  • AK
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Я не понял, сажать/ стрелять / вешать будут? Как-никак эти достойные люди обокрали нашу страну даже не на миллионы, а на миллиарды.

    37
    0
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Кто, конкретно, принял решение и поставил подпись строить инфраструктуру в риге и кто разворовал 2млрд. бюджетных денег. Этот человек или люди должны получить много лет тюрьмы с конфискацией, как нанесшие колоссальный вред Латвийский республике.

    70
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео