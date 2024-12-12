Rail Baltica: депутаты завершили свое расследование (ДОПОЛНЕНО - СПИСОК ВИНОВНЫХ В КРАХЕ)

"В реализации Rail Baltica с самого начала царил хаос и бардак" - перед уходом на каникулы Сейм может утвердить заключительный доклад парламентской следственной комиссии.

Итак, только что парламентская следственная комиссия по Rail Baltica четырьмя голосами "за" (все представители сеймовской оппозиции) при трех воздержавшихся (представители трех коалиционных партий) приняли заключительный доклад, который скорее всего будет утвержден на последнем в этой зимней сессии и в этом году пленарном заседании Сейма 19-го декабря.

И хотя в докладе перечислены бывшие министры и чиновники, которые, по версии парламентариев, несут или точнее - должны нести ответственность за провал проекта века, это может и не повлечь за собой каких-то юридических последствий.

Глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сообщил, что в окончательном варианте документа в соответствии с уровнем ответственности перечислены должностные лица: красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства членов комиссии, допустил существенные ошибки, оранжевым - те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого, а желтым - те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта.

"Это не доска позора, мы не адвокаты и не полицейские. Это политическая оценка", - сказал председатель комиссии, добавив, что эти люди названы в документе, чтобы способствовать открытости.

Депутат Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") призвала комиссию не перечислять имена конкретных чиновников, указав, что оценка была субъективной и существует риск причинения ущерба репутации.

И хотя на заседании комиссии виновные поименно названы не были, в сети уже появился список должностных лиц, которых парламентская комиссия обвиняется в эпическом крахе Rail Baltica:

В "красный" блок входят бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс и бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

В "оранжевый" блок вошли бывший председатель правления и исполнительный директор АО "RB Rail" Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывшая руководитель "RB Rail" Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря Министерства сообщения, ныне председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, бывшая госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывшая и. о. госсекретаря Минсообщения и бывшая председатель совета "RB Rail" Лигита Ауструпе, бывшая заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения, ныне министр благосостояния Улдис Аугулис.

В "желтый" блок вошли бывший министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс, бывший председатель правления ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" Каспарс Вингрис, бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис.

Представитель Генпрокуратуры, прикомандированный к парламентской следственной комиссии, сегодня на заседании подчеркнул, что парламент может оценивать лишь политическую ответственность бывших депутатов, министров и других политиков, которые были задействованы на разных этапах запуска проекта века.

"С таким же успехом можно предъявлять претензии к тем депутатам Сейма, которые единогласно в 2017-м году проголосовали за то, что такой международный проект Латвии нужен. Проголосовали, но потом даже не поинтересовались, а как идет реализация проекта, есть ли на него средства и т.п.", - резонно заметил прокурор.

В любом случае, юридическую ответственность тех или иных должностных лиц вправе оценивать только правоохранительные органы, а не члены парламентской комиссии. И такая оценка, намекнул прокурор, будет сделана!

Так или иначе, но парламентское расследование закончилось. Депутаты пришли к выводу, что в реализации Rail Baltica с самого начала царил хаос и бардак - начиная от назначения ответственных за реализацию проекта века, и заканчивая расчетами финансовых затрат на проект и разработкой самого проекта.

Достаточно сказать, что реально строительство основной трассы символически началось лишь вчера (в Иецаве), то есть спустя более чем 10 лет после запуска проекта!