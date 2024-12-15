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«Россия разваливается»: Вайра Вике-Фрейберга оценила ситуацию в РФ 7

Политика
Дата публикации: 15.12.2024
BB.LV
«Россия разваливается»: Вайра Вике-Фрейберга оценила ситуацию в РФ

Своим мнением бывшая президент Латвии поделилась в интервью TV24. Об этом пишет LA.LV.

"Они тратят треть своего ВВП на войну. На всё остальное остаются только две трети. Они оказались в интересной ситуации, когда инфраструктура, построенная в советское время, например, теплотрассы, дорожное покрытие, начинает изнашиваться и приходить в негодность.

Если государство выделяет целую треть своих средств на оборону, на всё остальное просто не хватает! Кто будет обслуживать эту инфраструктуру? Ведь нужны люди, обычно в этих профессиях работают мужчины, но если такой огромный процент мужчин отправляется на фронт и там остаётся, то рабочих рук в самой России будет не хватать," — заявила бывшая президент Вайра Вике-Фрейберга в программе TV24 "Неделя. Постскриптум".

Санкции и мобилизация вынудили множество интеллектуалов и профессионалов в своих областях покинуть Россию, и они уже не вернутся обратно. Будет не хватать умных и способных людей.

"Мне кажется, что Россия постепенно начинает разрушаться, в ней образуются трещины. Это происходит не так драматично, как Запад, возможно, мечтал и надеялся, но девальвация рубля показывает, что процесс идёт!" — отметила Вике-Фрейберга.

#россия #вике-фрейберга
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Григорий Антонов
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Комментарии (7)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Рыжая ведьма , смотрели фильм такой? Я где то в интернете видел, а вспомнил это в драконе было.... Там рыжую своя злость и спалила

    34
    3
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Россия разваливается»: Вайра Вике-Фрейберга оценила ситуацию в РФ - комментарии. Оцениваю ситуацию в фЛатвии после её правления,,, пиииипееец, а ей лучше уже давно ни чего ни тявкать вроде перестали платить, или привычка как у старой собачки скулить?:))))

    45
    4
  • А
    Андрей
    15-го декабря

    А кто её спрашивает? Примерно так думал Гитлер в зимой 1945-го.

    38
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го декабря

    Не важно что у нас во дворе сарай рухнул, радуемся, что у соседа забор покосился

    155
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го декабря

    Представляю себе как Вайрв этот бред реально произносит. Это очень смешно! ВВ уверенно спускается ниже плинтуса. Браво!

    124
    3
  • Д
    Дед
    15-го декабря

    Это мечты бабушки. В Латвии со времен оккупации уже осталось меньше половины. Это не в Д-се, а во Пскове создано общество переселившихся из Латвии и их там уже более 4000. Это из латвийского рая и свободы бегут граждане Латвии, а не россияне бегут к нам.

    141
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    15-го декабря

    Латыши вымирают, а Фреберга волнуется за Россию...

    178
    3
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