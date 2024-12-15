«Россия разваливается»: Вайра Вике-Фрейберга оценила ситуацию в РФ

"Они тратят треть своего ВВП на войну. На всё остальное остаются только две трети. Они оказались в интересной ситуации, когда инфраструктура, построенная в советское время, например, теплотрассы, дорожное покрытие, начинает изнашиваться и приходить в негодность.

Если государство выделяет целую треть своих средств на оборону, на всё остальное просто не хватает! Кто будет обслуживать эту инфраструктуру? Ведь нужны люди, обычно в этих профессиях работают мужчины, но если такой огромный процент мужчин отправляется на фронт и там остаётся, то рабочих рук в самой России будет не хватать," — заявила бывшая президент Вайра Вике-Фрейберга в программе TV24 "Неделя. Постскриптум".

Санкции и мобилизация вынудили множество интеллектуалов и профессионалов в своих областях покинуть Россию, и они уже не вернутся обратно. Будет не хватать умных и способных людей.

"Мне кажется, что Россия постепенно начинает разрушаться, в ней образуются трещины. Это происходит не так драматично, как Запад, возможно, мечтал и надеялся, но девальвация рубля показывает, что процесс идёт!" — отметила Вике-Фрейберга.